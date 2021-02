Chivalry 2 : une date de sortie pour le jeu de combat médiéval barbare, une bêta fermée pour bientôt

Chivalry: Medieval Warfare a fait sensation sur PC en 2012 en proposant des combats médiévaux en multijoueur, qui ont passionné les joueurs et les streameurs. Torn Banner Studios planche sur une suite depuis plusieurs années, et si elle a mis un peu de temps à être concrétisée, nous entrevoyons enfin le bout du tunnel.

C'est à l'occasion de l'Epic Games Store Spring Showcase que Chivalry 2 a obtenu sa date de sortie, lui qui avait été repoussé pour affiner son développement et accroître son contenu. Les affrontements moyenâgeux en ligne auront lieu à partir du 8 juin 2021 sur PC en exclusivité temporaire sur l'Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One !

Il ne faudra pas attendre jusque là pour essayer le titre, car après une alpha il y a quelques mois, une bêta fermée aura lieu du 26 au 29 mars. Précommander votre exemplaire sur l'EGS vous y donnera automatiquement accès, mais d'autres modalités pour s'y inscrire seront dévoilées plus tard, notamment sur consoles : la phase de test se fera d'ailleurs en cross-play. Les joutes à jusqu'à 64 joueurs n'auront donc bientôt plus de secrets pour nous : pour se faire la main, Chivalry: Medieval Warfare est disponible à partir de 23,00 € sur Amazon.fr.