Chivalry 2 repoussé à 2021, mais il y aura plus de contenu au lancement

Torn Banner Studios avait officialisé Chivalry 2 lors de l'E3 2019, il s'agit bien évidemment de la suite de Chivalry: Medieval Warfare qui proposera une nouvelle fois des combats multijoueurs en ligne à l'époque du Moyen-Âge. Le titre devait sortir dans les prochains mois, mais finalement, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine.

Les développeurs viennent d'annoncer la mauvaise nouvelle sur le site officiel du jeu, indiquant que Chivalry 2 est désormais attendu en 2021 sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Et pour rappel, il y aura du cross-play pour réunir tout le monde. C'est évidemment une déception pour les fans, mais Torn Banner Studios explique qu'il a dû adapter sa manière de travailler suite au COVID-19, et il profitera surtout de ce report pour rajouter du contenu accessible au lancement l'année prochaine. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à davantage de cartes et de fonctionnalités disponibles le jour de la sortie de Chivalry 2, alors que tout cela aurait dû arriver avec des mises à jour post-lancement à l'origine.

Torn Banner Studios met évidemment les bouchées doubles en termes de développement, il planche actuellement sur l'alpha fermée jouable par quelques joueurs ayant signé des accords de non-divulgation, l'alpha va d'ailleurs se poursuivre encore un peu avant de passer à la bêta. Le studio prend évidemment les retours des joueurs en compte pour peaufiner Chivalry 2, attendu en 2021 sur ordinateurs et consoles de salon. Si vous jouez sur PS4, la manette DualShock 4 est actuellement soldée à 39,99 € sur Amazon.fr.