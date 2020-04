CINEMA : Hunger Games, la préquelle va aussi être adaptée en film

La trilogie littéraire Hunger Games de Suzanne Collins a donné lieu à quatre films, bien accueillis par les amateurs de récits dystopiques pour jeunes adultes et de grosses productions hollywoodiennes. L'auteure va de nouveau faire vibrer les fidèles de la licence avec un roman à venir le mois prochain, The Ballad of Songbirds and Snakes. Cette fois, finis les aventures de Katniss Everdeen : l'ouvrage nous contera une histoire 64 ans antérieure à son épopée, pendant les 10e Hunger Games. Et le personnage central ne sera nul autre que Coriolanus Snow, le futur président tyrannique de Panem alors âgé de 18 ans, qui va devenir malgré lui le mentor de la représentante démunie du District 12 pour la mortelle compétition annuelle.

Lionsgate a flairé le bon filon et vient d'annoncer le lancement d'une adaptation de la préquelle au cinéma. Pour mener le projet, il fera confiance au réalisateur Francis Lawrence, qui tenait la caméra de Hunger Games : L'Embrasement à Hunger Games : La Révolte, Partie 2. Michael Arndt, scénariste sur le deuxième volet, mais aussi sur Star Wars: Episode VII : Le réveil de la Force ou Little Miss Sunshine, se chargera du scénario, et Nina Jacobson reprendra son rôle de productrice, après avoir supervisé les quatre premiers films.

Bref, toutes les chances sont du côté de cette adaptation cinématographique de The Ballad of Songbirds and Snakes pour qu'elle plaise aux spectateurs des longs-métrages de la décennie passée. Côté casting, ni Jennifer Lawrence, ni la bande de l'époque ne devraient logiquement être de retour.