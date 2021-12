Les consoles pour les tout-petits : une demande grandissante

L’évolution de la technologie et le comportement des personnes amènent la nature des activités à évoluer au cours de ces dernières années. Maintenant, les appareils mobiles sont devenus incontournables que ce soit pour les petits ou les grands. Et pour nos plus petits, il est alors important de les utiliser à bon escient en vue de favoriser l’apprentissage des bambins tout en imposant des limites. Il arrive donc de plus en plus que les enfants demandent une console très tôt et Noël est une bonne période pour leur en offrir une. Mais le choix est vaste et ce n’est pas toujours facile de trouver une console ou un ordinateur pour les tout-petits.

Petit rappel, il est important de ne pas laisser les plus petits trop longtemps sur un écran. Plusieurs risques ont déjà été remontés comme l’augmentation de la masse corporelle, le manque d’attention en classe, la difficulté à distinguer le réel et le virtuel ou encore un frein au développement du langage.

Mais une bonne utilisation ludique de ces technologies de façon limitée a aussi ses avantages comme l’apprentissage de diverses matières qui est rendu plus intéressant et plus vivant. Prenons par exemple la VTech Storio Max XL.

Elle est dotée d’un écran couleur de 7" permettant aux enfants de plus de 3 ans d’avoir leur première console. Elle possède une mémoire interne de 8 Go extensible jusqu’à 40 Go. La tablette est accompagnée de 20 applications et d'une cartouche de démos de jeux inclus avec 2 téléchargements offerts parmi plus de 2 000 contenus éducatifs.

La Storio Max XL dispose d’un appareil photo rotatif, d’une prise jack et d’un accès Wi-Fi avec contrôle parental. Sur Cdiscount, la VTech Storio Max XL est au prix de 136 € avec la livraison gratuite.

Nous avons sélectionné pour vous des consoles / ordinateurs pour les tout-petits sur les différents commerçants en ligne :