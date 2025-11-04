Contraband : le jeu annulé fuite en images

C'est désormais chose commune, les jeux vidéo annulés fuitent sur la Toile. Certains développeurs n'hésitent plus à partager des documents internes auprès de journalistes et pour ne pas changer, c'est MP1st qui partage des images de Contraband. Développé par Avalanche Studios (Just Cause) et édité par Xbox Game Studios, Contraband devait être un jeu coopératif en monde ouvert, prenant place dans un pays fictif pendant les années 1970.

Des images pour Contraband





Officiellement annulé le mois dernier, Contraband se dévoile cette semaine avec des captures d'écran de ses menus. Rien de bien croustillant ici, il ne s'agit que des écrans affichés avant de lancer une partie multijoueur, avec des gamertags et même un lorem ipsum. Cela dit, ces visuels transpirent les années 1970, nous découvrons un système de rang et la vignette de la carte Downtown. Concernant le personnage affiché, il s'agit simplement d'une réinterprétation de Tony Stark, façon 70's, par l'artiste Paul Harding. Difficile de dire si les modèles finaux devaient adopter le même style.

Avalanche Studios en crise





Suite à l'annulation de Contraband, Avalanche Studios a fermé ses bureaux à Liverpool et a licencié du personnel en Suède. Le développeur avait déjà fermé ses studios à New York et à Montréal l'année dernière.