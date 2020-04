Cooking Mama: Cookstar, Office Create n'a jamais autorisé la sortie sur Switch, ni même une version PS4

Cooking Mama: Cookstar nous offre l'un des feuilletons les plus étranges et palpitants de l'année, entre soupçons de minage de cryptomonnaie et de conflit entre le développeur 1st Playable et l'éditeur Planet Entertainment. La situation était encore trouble, mais l'ayant droit de la licence, Office Create, vient de l'éclaircir avec un communiqué.

Comme le voulaient les rumeurs, le détenteur de la franchise Cooking Mama n'a jamais autorisé la sortie de la version actuelle de Cooking Mama: Cookstar, et n'a même jamais donné leur accord pour une version PS4 en plus de l'édition Switch.

Nous tenons à remercier nos fans et nos clients pour leur soutien au fil des années pour la franchise Cooking Mama. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Planet Entertainment LLC (siège social : Connecticut, États-Unis, « Planet ») a récemment lancé Cooking Mama: Cookstar en vente aux États-Unis, en Europe et en Australie. Il s'agit d'une version non autorisée en violation du contrat liant Planet à Office Create. En août 2018, Office Create a autorisé Planet à développer le jeu Cooking Mama: Cookstar pour Nintendo Switch. Malheureusement, la qualité des versions du jeu n'a pas répondu aux normes que nos clients attendent et méritent. Office Create a rejeté un large éventail de lacunes affectant le ressenti, la qualité et le contenu globaux du jeu. Pourtant, malgré l'obligation contractuelle de corriger les lacunes identifiées et de soumettre à nouveau le jeu corrigé à l'approbation d'Office Create, Planet a procédé à la publication de Cooking Mama: Cookstar sans traiter tous les refus et sans l'approbation d'Office Create. Nous avons également appris que Planet et/ou son distributeur européen faisaient la promotion d'une prochaine version européenne PS4 de Cooking Mama: Cookstar. Office Create n'a pas autorisé Planet (ou toute autre entité) à créer des jeux Cooking Mama pour PS4. Office Create lui-même n'a été impliqué dans le développement d'aucun jeu PS4 Cooking Mama. Le 30 mars 2020, Office Create a informé Planet de la résiliation immédiate de son droit d'utilisation de la licence en raison de la violation matérielle intentionnelle de Planet du contrat. Malgré un tel avis, Planet continue de faire de la publicité et de vendre la version non autorisée de Cooking Mama: Cookstar sur son site web en violation délibérée des droits d'Office Create. À ce jour, Planet n'a pas confirmé le statut de la version non autorisée sur PS4. Office Create évalue toutes les actions en justice contre Planet pour protéger nos clients, les droits de propriété intellectuelle et la série Cooking Mama. En attendant, nous remercions nos clients et les fidèles fans de Cooking Mama pour leur soutien continu et regrettons sincèrement toute confusion et déception causées par le comportement de Planet.

Oui, vous avez bien lu, le Cooking Mama: Superstar disponible en version physique dans quelques boutiques et un temps accessible via l'eShop n'aurait bel et bien jamais dû voir le jour ! Il devrait d'ailleurs rapidement disparaître du marché si Office Create réussit à impliquer la justice dans cette histoire rocambolesque. Cooking Mama: Superstar risque donc de vite devenir culte et collector, mais pas pour ses qualités.