Le studio derrière l'un des premiers jeux PS5 annoncés ferme ses portes

2024 aura été une année noire pour l'industrie du jeu vidéo, bien pire que 2023, mais 2025 ne commence pas non plus sur de bonnes bases. Depuis le début de l'année, trois studios ont déjà fermé leurs portes, notamment Counterplay Games, développeur de Godfall, l'un des premiers jeux annoncé pour la PlayStation 5.

PlayStation LifeStyle raconte d'un employé de Jackalyptic Games a annoncé sur LinkedIn qu'il codéveloppait un projet avec Counterplay Games, mais que ce dernier a été « démantelé », visiblement vers la fin d'année dernière. De son côté, Toadman Interactive a publié un communiqué plus officiel afin d'annoncer sa fermeture. Sur les 69 employés du studio, 42 vont continuer à épauler Daybreak Games (PlanetSide 2) et Cold Iron Studios (Aliens: Fireteam Elite) pour honorer les contrats de partenariat. Entre Immortal: Unchained et EvilVEvil ces dernières années, Toadman Interactive n'aura jamais connu le succès populaire et les contrats de collaborations s'amenuisent, d'où sa fermeture. Toadman, Daybreak et Cold Iron appartiennent à EG7, qui licencie également du personnel chez Piranha Games, MechWarrior 5: Clans n'ayant pas rencontré le succès escompté.

Enfin, comme le rapporte TechRaptor, c'est sur Discord que Freejam a annoncé à son tour la fermeture. Le studio avait développé le très bon Robocraft, qui a attiré plus de 16 millions de joueurs. Il a lancé une suite en Early Access, Robocraft 2, qui n'a clairement pas rencontré le même succès, avec des évaluations « plutôt négatives » sur Steam. À cause de cet échec, le développement et la prise en charge des serveurs de Robocraft 2 ne sont plus viables, Freejam arrête les frais, le titre ne passera jamais en version 1.0. Le studio va quand même passer quelques semaines sur les deux Robocraft pour finaliser leur arrêt.

2025 commence très mal pour l'industrie du jeu vidéo, et nous ne sommes qu'à la deuxième semaine de l'année. La plupart de ces titres ne sont pas mauvais, vous pouvez retrouver Godfall à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.