Crash Bandicoot 4: It’s About Time pourrait arriver sur Switch, c'est le code source qui le dit

Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrive à grands pas sur les consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft. Les joueurs sur Switch, eux, se demandent si une version pour la belle de Nintendo verra le jour ; comme ce fut le cas pour Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (vendu par ailleurs à 31,99 € sur Amazon).

En juin dernier, un représentant de chez Activision avait stipulé que la société évaluait « toujours des plateformes supplémentaires ». Certains fans n'en peuvent plus d'attendre une annonce et ont décortiqué le site officiel pour essayer de trouver... quelque chose. Et ? Eh bien, Sunwer Prower a débusqué dans le code source une ligne spécifiant une édition Switch.

Sincèrement, de notre côté, nous pensons que Crash Bandicoot 4: It’s About Time s'invitera sur la plateforme de Big N. Il faut juste s'armer de patience... En attendant, sachez que le titre nous a mis l'eau à bouche, voir nos premières impressions : PREVIEW de Crash Bandicoot 4: It's About Time, entre tradition et modernité