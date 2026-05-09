Creature Feature and Friends Showcase, 15 annonces VR dévoilées !

Le Creature Feature and Friends VR Showcase du mois de mai 2026 a permis de faire le point sur plusieurs projets attendus de la scène VR indépendante. Entre annonces de nouveaux jeux, mises à jour déjà disponibles et sorties imminentes, l’événement a surtout confirmé la vitalité d’un segment encore très porté par les studios spécialisés. Le programme complet a notamment mis en avant des productions destinées aux casques Meta Quest 3, Meta Quest 3S, SteamVR, PlayStation VR2 et PICO.

L’une des annonces les plus visibles concerne Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2. Rust Ltd a officialisé une suite à son bac à sable de tir en réalité virtuelle sorti en 2016. Cette nouvelle production promet de reprendre l’esprit du premier épisode, avec davantage de loot, d’action et de manipulations d’armes, tout en mettant cette fois en scène un hot-dog conscient de lui-même. Le jeu est annoncé sur Meta Quest 3, Meta Quest 3S et SteamVR.

Le showcase a également permis de découvrir Janet’s Planets, le nouveau jeu de Really Interactive, studio déjà connu pour Virtuoso. Le titre prend la forme d’une aventure narrative intergalactique centrée sur la terraformation. Il est prévu sur MetaQuest et SteamVR, avec une approche qui semble miser sur l’exploration, la création et la transformation d’environnements extraterrestres.

Autre curiosité, Sock Puppet Superstar sera publié par Creature. Le jeu s’est d’abord fait remarquer grâce à des vidéos très partagées sur TikTok, où ses extraits ont cumulé plusieurs millions de vues. Le concept repose sur une marionnette chaussette chantante contrôlée directement avec les mains en réalité virtuelle. Le joueur doit y interpréter des solos, mais aussi des duos à deux mains, dans une proposition qui mélange rythme, humour et performance gestuelle. Le jeu est annoncé sur Meta Quest et SteamVR.

Déjà présenté auparavant, Compass tient désormais sa date. L’aventure de pilotage en monde ouvert de Trebuchet, le studio derrière Broken Edge, sortira le 28 mai 2026 sur Meta Quest 3, Meta Quest 3S et SteamVR. Une version PlayStation VR2 est également prévue plus tard. Le titre proposera de prendre les commandes d’un véhicule volant dans un univers ouvert, avec une promesse davantage tournée vers l’exploration que vers l’action pure.

Le puzzle game linguistique Wordbound a aussi eu droit à une nouvelle précision importante. Après avoir attiré l’attention sur les réseaux sociaux avec des vidéos de gameplay vues des millions de fois, le projet de Kettle Games ne se limitera plus à une sortie en réalité mixte sur Meta Quest 3 et 3S. Une version Steam est maintenant confirmée, avec une compatibilité en VR et en écran classique. Cette orientation hybride pourrait lui permettre de toucher un public plus large que les seuls possesseurs de casque.

Côté sortie immédiate, Crêpe Master! arrive le 7 mai 2026 sur Meta Quest 3 et 3S. Développé par le studio français Hallucinations Studio, ce beat’em up coloré met en scène Hana, une héroïne armée d’une poêle sacrée pour repousser une invasion extraterrestre. Le concept joue clairement la carte de l’action arcade, avec un ton visuel léger et une identité française assumée jusque dans son titre.

Les mises à jour étaient aussi nombreuses durant la présentation. Laser Dance, toujours en accès anticipé, recevra cet été sa mise à jour Mimic. Celle-ci ajoutera six nouveaux niveaux et un laser vert inédit, dont la particularité sera de ne bouger que lorsque le joueur bouge. Cette idée devrait renforcer le côté physique et stratégique de ce parcours d’obstacles en réalité mixte. Le jeu tourne sur Meta Quest 3 et 3S.





Le jeu d’horreur coopératif Deadly Delivery a pour sa part accueilli sa mise à jour Goldmoon. Celle-ci ajoute de nouveaux donjons, des événements de carte, des ennemis, des éléments cosmétiques et des récompenses. Le jeu est disponible sur Meta Quest et SteamVR, et cette mise à jour semble conçue pour enrichir les sessions multijoueur avec davantage de variété.

Les développeurs de Crossings sont également intervenus durant l’événement. Ce roguelike inspiré de la mythologie nordique a reçu un nouveau correctif visant notamment à améliorer le multijoueur et plusieurs éléments de confort. Le titre avait déjà été remarqué pour son ambiance viscérale, mais aussi pour des aspérités techniques, ce qui rend ce type de suivi particulièrement important pour conserver sa communauté. Le jeu est disponible sur Meta Quest et SteamVR.

Le FPS roguelike Sweet Surrender continue lui aussi d’évoluer. Sa mise à jour 16 ajoute un troisième emplacement de puce d’arme, ainsi que plus de cinquante nouvelles puces destinées à renforcer la personnalisation des parties. Le jeu mise donc davantage sur la construction de builds et la rejouabilité, deux éléments essentiels pour maintenir l’intérêt d’un roguelike en VR. Le jeu est disponible sur Meta Quest, SteamVR et PSVR2.





Le showcase est aussi revenu sur Forefront, passé en version 1.0 après une période d’accès anticipé. Ce shooter VR à grande échelle a reçu une nouvelle carte, des déblocages de progression et des armes supplémentaires. Disponible sur SteamVR, Meta Quest et PICO, le titre cherche à occuper un espace encore peu représenté en VR, celui du FPS multijoueur massif inspiré par les affrontements à grande échelle.

Dans un registre plus musical, Beat The Beats va prochainement accueillir un éditeur de niveaux via le Steam Workshop. Le jeu de boxe rythmique pourra ainsi s’appuyer sur la création de contenu par la communauté, un levier souvent important pour prolonger la durée de vie des jeux musicaux. Le titre est déjà présent sur SteamVR, Meta Quest, PlayStation VR2 et PICO.

Spymaster faisait également partie des jeux mis en avant. Développée par Innerspace, le studio connu pour les jeux A Fisherman’s Tale, cette aventure d’espionnage jouant avec le temps arrive en accès anticipé le 7 mai 2026 sur Meta Quest et SteamVR. Le concept repose sur une approche narrative et immersive, avec une mécanique temporelle qui devrait servir les situations d’infiltration.

Du côté de Trebuchet, Prison Boss Prohibition change officiellement de nom et devient Crime Shop Simulator: A Prison Boss Game. Le studio a également annoncé un nouveau projet dans le même univers, connu pour l’instant sous le nom de Project Heist Boss. La licence semble donc vouloir s’étendre au-delà de son concept initial, tout en conservant son identité de gestion clandestine et de petites combines en VR.

Enfin, Flat2VR Studios a profité de l’événement pour faire un point sur plusieurs de ses projets, dont Wrath: Aeon of Ruin et Trombone Champ: Unflattened. Ce dernier recevra prochainement de nouveaux environnements et des trombones personnalisés. Le studio a aussi évoqué R.A.I.D., un nouveau projet actuellement en phase d’inscriptions pour les tests via le Discord de Flat2VR.

Au final, ce Creature Feature and Friends VR Showcase n’a pas reposé sur une seule annonce centrale, mais plutôt sur un ensemble de projets variés. La sélection illustre bien l’état actuel du jeu VR, avec des expériences indépendantes très spécialisées, des mises à jour régulières et une présence toujours forte de Meta Quest et SteamVR. Entre suites attendues, concepts atypiques et contenus communautaires, les prochains mois devraient offrir plusieurs nouveautés à surveiller pour les joueurs équipés d’un casque.