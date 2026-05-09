Creature Feature Bundle, une sélection VR à prix réduit pour remplir sa bibliothèque Steam

Le jeu VR revient dans les promotions de Humble Bundle avec le Creature Feature Bundle, une offre temporaire pensée pour celles et ceux qui veulent enrichir leur bibliothèque Steam sans payer les jeux au prix fort. Disponible depuis le 6 mai 2026 et jusqu’au 3 juin 2026, ce pack rassemble neuf titres répartis sur trois paliers de prix. L’intérêt principal vient surtout de la variété de la sélection, qui ne se limite pas à un seul genre.





Le premier palier, proposé à 5,12 €, donne accès à Cubism et Prison Boss VR. Le premier est un jeu de réflexion minimaliste dans lequel il faut assembler des formes colorées dans l’espace, avec une approche particulièrement adaptée à la réalité virtuelle. Le second mise sur un concept plus décalé, puisqu’il invite à gérer de petites productions artisanales depuis une cellule de prison, avec un gameplay basé sur la manipulation d’objets et l’optimisation.

Le deuxième palier, affiché à 9,22 €, ajoute quatre jeux supplémentaires. On y retrouve Crossings, THRASHER, Budget Cuts Ultimate et Deadly Delivery. Cette tranche élargit nettement le profil de l’offre, avec de l’infiltration, du rythme, de l’action et des expériences plus expérimentales. Budget Cuts Ultimate reste notamment un nom parlant pour les joueurs VR, puisqu’il condense l’univers de la série Budget Cuts, connue pour son mélange de furtivité, de téléportation et d’humour absurde.

Le dernier palier, proposé à 13,33 €, débloque l’ensemble de l’offre avec trois titres supplémentaires. The Light Brigade, Crime Shop Simulator : A Prison Boss Game et Maestro viennent compléter le bundle. Ce troisième niveau est probablement le plus intéressant pour les joueurs qui cherchent une sélection plus solide, notamment grâce à The Light Brigade, un roguelite VR orienté action et tir, et Maestro, qui propose une approche originale autour de la direction d’orchestre en réalité virtuelle.

Sur le papier, la valeur totale annoncée par le relevé SteamGifts atteint 135,19 € pour le palier complet. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce type de comparaison repose sur les prix publics hors promotion. L’intérêt réel dépend donc surtout de votre bibliothèque existante et de votre équipement VR. Pour un joueur déjà équipé d’un casque compatible PC VR, le troisième palier reste le plus cohérent, car il donne accès à l’ensemble du catalogue pour un prix contenu.

Comme souvent avec Humble Bundle, l’offre permet aussi d’ajuster la répartition du paiement entre les développeurs, Humble et les œuvres caritatives associées. Les clés sont prévues pour Steam, avec une date limite d’activation indiquée au 3 juin 2027 selon les informations relevées. Il reste donc préférable de les activer rapidement après achat, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Le Creature Feature Bundle arrive aussi dans un contexte intéressant pour la VR indépendante, quelques jours seulement après le Creature Feature and Friends Showcase de mai 2026. Cet événement a remis en avant plusieurs productions VR et rappelé que le secteur continue de vivre largement grâce aux studios indépendants, aux concepts de niche et aux expériences plus courtes, parfois moins visibles que les grosses licences. Pour les curieux, ce bundle peut donc servir de porte d’entrée vers une partie de cette scène.

Reste une limite évidente, cette sélection s’adresse avant tout aux joueurs équipés pour la VR sur PC, ou prêts à passer par une solution de streaming PC VR avec un casque compatible. Pour un utilisateur uniquement sur console ou sur Meta Quest en mode autonome, l’intérêt sera plus limité, sauf à utiliser un PC adapté. Pour les autres, l’offre mérite clairement un coup d’œil, surtout si The Light Brigade, Maestro, Budget Cuts Ultimate ou Cubism manquaient encore à leur collection.