BON PLAN French Touch VR Bundle, quatre studios français se regroupent pour proposer un pack avec quatre de leurs jeux VR à prix réduit

Les français ont une belle place daans tous les genres de jeu vidéo et la réalité virtuelle ne fait pas exception. Pour le rappeler haut et fort, quatre des studios francais les plus en vue du moment en VR ont regroupé quatre jeux dans un pack au nom évocateur de French Touch VR Bundle qui est proposé exclusivement sur Steam à prix réduit.

Voici la liste des jeux qu'il contient, leur descriptions et leur prix individuel :

French Touch VR Bundle : Ragnarock (21,99 €)

Dans ce jeu de rythme VR solo/multijoueur, nous incarnons un capitaine viking participant à une course de drakkars. Avec deux marteaux, il faut écraser les runes qui arrivent en rythme sur de la musique viking épique. Ragnarock est facile à jouer, difficile à maîtriser. Seuls les joueurs les plus expérimentés pourront récolter toutes les médailles d'or, battre les meilleurs scores et graver leur nom en haut du classement.







INCARNA: R•AI•D (16,79 €) - Lire notre test

INCARNA: R•AI•D est un jeu solo d’action, aventure et réflexion. La mission des joueurs : trouver et détruire les mystérieuses anomalies qui affectent SENS, l'IA qui supervise l'ensemble du réseau interdimensionnel d'Incarna.







King Pong (16,79 € - Jeu en accès anticipé)

King Pong, du studio Iconik, est un jeu d'arcade VR solo/multijoueur de ping pong où il est impossible de rater la table. Dans une ambiance 80s aux allures de Tron, les joueurs se défient lors des matchs effrénés pour rester le "King". En maîtrisant certains coups dévastateurs, ils pourront déclencher des ultimates pour remporter le set.







Maskmaker (16,79 €) - Lire notre test

Maskmaker est un jeu d'aventure en réalité virtuelle qui plonge le joueur dans la peau d'un jeune homme qui va découvrir une boutique de masques semblant abandonnée. Celle-ci est hantée par des fantômes qui vont, en quelque sorte, nous y piéger pour nous faire découvrir un atelier caché où nous allons devenir l'apprenti qui va fabriquer des masques assez magiques et, si tout va bien, retrouver le Maskmaker qui a disparu.









Le French Touch VR Bundle est disponible dès aujourd’hui sur Steam au prix de 57,88 € au lieu de 72,36 €, ce qui fait une remise de 20 %. Cette promo sera valable pendant quatre mois. Si vous n'av ez pas encore franch