TEST de INCARNA: R•AI•D : une aventure onirique qui met nos cellules grises à l'épreuve, mais pas seulement !

Incarna Adventures est une licence qui offre initialement une expérience en réalité virtuelle au sein de salles d'arcade. Nous l'avions testé lors de son lancement, il y a quatre ans, et nous avions été séduits par le concept, car il offre une accessibilité à tous (joueurs ou pas) et une aventure coopérative très bien pensée qui mélange escape game et jeu de tir. INCARNA: R•AI•D est une version repensée par les Français d'Incarna Studios pour être jouée en solitaire chez soi et voici notre avis sur la version disponible sur SteamVR.

Incarna est une aventure onirique et colorée qui fait travailler les méninges.

Incarna , une organisation secrète, a découvert l'existence d'un monde parallèle multidimensionnel et comment y accéder grâce à une interface en réalité virtuelle. La formation des futurs explorateurs passe par un camp d'entraînement, le Temple aux Épreuves qui est géré par SENS, l'IA aux commandes. Notre aventure commence au moment où nous sommes envoyé, en tant que spécialiste, pour essayer de déterminer quelles sont les raisons des dysfonctionnements de cet espace qui part en vrille et risque de contaminer l'ensemble du système d'Incarna. Cette histoire n'est clairement qu'un prétexte pour nous plonger dans une suite de puzzles à résoudre pour arriver à la fin du jeu, mais elle lie la sauce très efficacement pour qui veut prendre le temps de l'écouter.

Loin du photoréalisme recherché par certains escape-games, INCARNA: R•AI•D nous plonge plutôt dans un monde onirique qui offre des graphismes simplistes, mais très colorés avec de beaux effets de lumière. Ce choix artistique ne nuit en rien à l'immersion et, au contraire, nous a agréablement dépaysé le temps du jeu. L'ambiance sonore est discrète et composée essentiellement de bruits ambiants parfois soutenus par quelques percussions. Seuls les passages de tir se voient plus fortement rythmés musicalement et montent bien la pression. Deux voix en français, une féminine et l'autre masculine, accompagnent les textes des différents points d'intérêt. L'ensemble visuel et sonore est très cohérent et son côté minimaliste réussi a su nous séduire.

Chercher, trouver, tirer...





Côté gameplay, l'ensemble est pensé pour pouvoir être utilisé par tout le monde, y compris des personnes qui n'ont pas l'habitude de tenir une manette. Il en résulte une prise en main intuitive qui se gère simplement avec la gâchette principale de chaque contrôleur pour les déplacements, la prise d'objet, le tir ou encore l'appui sur des interrupteurs virtuels. INCARNA: R•AI•D offre une progression qui est liée au déblocage de nombreuses portes dimensionnelles donnant sur autant de zones à explorer pour y récupérer les objets nécessaires qui servent à en ouvrir d'autres jusqu'à arriver à l'ultime qui nous permet - ou pas - de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Ainsi, il faut trouver des clés, des B-Cubes, des S-Coeurs, des P-Livres et des rouages (Gearkeys) en fouillant les lieux, mais surtout résoudre diverses problématiques plus ou moins compliquées, mais toutes logiques au final. Il est difficile d'en parler sans divulgâcher l'aventure, mais notez que les différentes épreuves à passer sont assez diversifiées et le plaisir de « trouver quoi faire » est bien entretenu tout au long de l'histoire.

Ces séquences qui mettent en avant nos méninges alternent avec des phases de tir qui amènent un peu de pression dans le jeu. Les passages plus « arcade » ne sont pas très difficiles (tout est relatif), mais apporte quand même un challenge sympathique sachant que le jeu ne sauvegarde pas en temps réel, seulement via quelques bornes à activer manuellement. Tirer d'une main et se téléporter de l'autre devient alors votre seule façon de (sur)vivre et la simplicité de la prise en main est ici appréciable. Nous avons trouvé l'équilibre entre action et réflexion bon et surtout pas rédhibitoire pour ceux qui ne seraient pas joueurs dans l'âme.

Que ce soit pour les yeux ou les oreilles, Incarna Studios, malgré des moyens limités d'un studio indépendant, a réussi son coup techniquement et artistiquement en donnant une identité graphique et sonore très réussie à INCARNA: R•AI•D. Le jeu offre une expérience mêlant les composantes d'un escape game avec celle d'un jeu de tir d'une manière bien équilibrée et pensée. Ce pari, déjà éprouvé en multijoueur en salles d'arcade, trouve ici un pendant solitaire réussi qui ne pêche que par sa durée de vie qui est de moins de trois heures pour les plus doués d'entre nous et l'absence de plusieurs slots de sauvegarde afin d'avoir plus d'une partie en cours.

Les plus Graphismes colorés et réussis

Ambiance sonore sympa

Gameplay intuitif

Énigmes logiques

En français (voix et textes) Les moins Durée de vie un peu courte (pour les plus doués)

Un seul slot de sauvegarde

Notation Graphisme 16 20 Bande son 15 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 12 20 Scénario 13 20 Verdict 16 20