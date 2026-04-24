Crimson Desert reçoit une grosse mise à jour avec difficulté, logement et optimisations

Pearl Abyss poursuit le suivi de Crimson Desert avec le déploiement de la mise à jour 1.04.00. Ce nouveau patch apporte une série d’ajustements assez large, touchant aussi bien au gameplay qu’aux systèmes de confort, à l’interface ou encore à la partie technique. L’objectif est clair, améliorer l’expérience des joueurs après le lancement en intégrant plusieurs fonctionnalités attendues, tout en consolidant les bases du jeu.

La nouveauté la plus visible concerne l’arrivée de niveaux de difficulté. Les joueurs peuvent désormais choisir entre les modes Facile, Normal et Difficile depuis le menu des paramètres. Le mode Normal conserve l’équilibre d’origine, tandis que le mode Facile permet une progression plus accessible. À l’inverse, le mode Difficile s’adresse aux joueurs en quête d’un défi plus marqué, avec des ennemis plus puissants, de nouveaux patterns pour certains boss, ainsi que des fenêtres de parade et d’esquive plus strictes.

Cette mise à jour ne se limite pas à un simple ajustement de difficulté. Certains personnages clés bénéficient également de nouvelles compétences et d’améliorations dans leurs enchaînements d’attaques. De quoi enrichir les affrontements et donner davantage de marge de progression aux joueurs qui souhaitent approfondir le système de combat.

Le système de logement évolue lui aussi avec plusieurs ajouts pratiques. Les habitations proposent désormais plusieurs configurations d’aménagement, accompagnées de contrôles améliorés. Il devient notamment possible de récupérer des meubles en masse, ce qui devrait faciliter la gestion des intérieurs et éviter certaines manipulations répétitives.

Le stockage profite également d’une évolution notable. Les objets conservés dans le système de logement peuvent maintenant être utilisés directement lors de la fabrication ou de la cuisine. Il n’est donc plus nécessaire de les avoir dans l’inventaire au préalable, un changement qui vise clairement à fluidifier les activités annexes et la gestion des ressources.

L’interface et les contrôles ont aussi été revus. Des préréglages de commandes ont été ajoutés pour le clavier, la souris et les manettes. L’inventaire accueille des onglets de catégories, tandis que la carte, les boutiques et les quêtes bénéficient d’interfaces plus lisibles. Pearl Abyss ajoute également de nouvelles options d’accessibilité, dont un mode daltonien.

Sur le plan visuel, le patch 1.04.00 apporte plusieurs améliorations. Le rendu des environnements lointains a été retravaillé, tout comme les éclairages, les textures et les détails des personnages affichés à distance. Ces ajustements visent à renforcer la cohérence visuelle de l’ensemble, en particulier dans les zones ouvertes et les panoramas.

La mise à jour comprend aussi des optimisations spécifiques selon les plateformes. PC, consoles et Mac profitent de correctifs de stabilité et de nombreuses corrections de bugs. Pearl Abyss évoque une expérience plus fluide, avec des améliorations générales destinées à réduire les désagréments rencontrés par les joueurs depuis la sortie.

Enfin, l’actualité de Crimson Desert passera bientôt aussi par sa musique. Le Volume 1 de la bande originale doit être publié prochainement avec 75 morceaux. Cette B.O. sera proposée gratuitement en DLC sur Steam et Epic Games Store, mais aussi sur les principales plateformes de streaming musical et sur la chaîne YouTube Pearl Abyss Music.

Avec ce patch 1.04.00, Crimson Desert poursuit donc son évolution avec une mise à jour orientée autant vers le confort que vers la personnalisation de l’expérience. Entre l’arrivée des niveaux de difficulté, les ajustements de combat, les améliorations du logement et les optimisations techniques, Pearl Abyss cherche à renforcer progressivement son jeu après son lancement.



Crimson Desert est désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store et Apple Mac.