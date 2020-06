CrossfireX : un leak révèle une bêta imminente pour le FPS exclusif à la Xbox One

Véritable phénomène en Asie, le FPS gratuit Crossfire est nettement moins populaire en Occident. Microsoft veut pourtant profiter de la popularité de la licence avec un CrossfireX en exclusivité sur Xbox One, développé par Smilegate pour la partie multijoueur, et qui profitera d'un solo signé par nul autre que Remedy Entertainment.



Si vous n'êtes pas familiers avec le projet, voici comment il est officiellement décrit par son éditeur.

CrossfireX offre une expérience de tir à la première personne intense où les joueurs sont plongés dans un vaste conflit mondial entre les deux factions militaires privées les plus redoutables au monde : Global Risk, qui emploie des vétérans de puissantes forces armées utilisant des technologies avancées pour lutter pour l'ordre et la sécurité, et Black List, qui emploie des mercenaires endurcis formés aux tactiques de guérilla luttant pour déstabiliser des régimes oppressifs au nom de la liberté. Choisis ton camp et accomplis des missions basées sur des objectifs dans une variété de modes classiques et innovants qui offrent un gameplay et des visuels cinématographiques très travaillés.