CINEMA : CrossFire, bientôt un film adapté du FPS culte en Asie par Sony et Tencent Pictures

Peu connu en Occident, CrossFire est une véritable référence pour les FPS en ligne en Asie depuis son lancement en 2007 sur PC, avec déjà plus de 650 millions de joueurs à travers le monde. Il va cependant bénéficier d'un coup de projecteur en 2020, grâce à une version Xbox One baptisée CrossFireX.

La licence fait aujourd'hui parler d'elle là où personne ne l'attendait, car c'est au cinéma qu'elle va prochainement être adaptée. Variety a appris que Sony Pictures s'associait à Tencent Pictures, la branche cinématographique du géant chinois du divertissement, pour développer un long-métrage autour du FPS, et c'est Neal H. Mortiz, papa des Fast & Furious et plus récemment de Sonic, le film, qui œuvrera en tant que producteur. Il officiera via sa propre société Original Film, avec qui il a collaboré sur 21 Jump Street et Bloodshot.

Pour le moment, le scénario est entre les mains de Chuck Hogan, l'homme derrière The Town et 13 Hours, qui aura tout à inventer autour de ce FPS pauvre en lore. Son histoire se limite en effet à l'opposition entre Global Risk, regroupement d'anciens militaires, et Black List, une équipe de mercenaires formée aux tactiques de guérillas. Le projet est lancé, reste désormais à savoir quand il prendra forme : bien des adaptations de jeux vidéo ont été annoncées au cinéma avant celle de CrossFire, mais nombre d'entre elles n'ont jamais vu le jour, ou ont connu des années de galère avant de vraiment débuter leur tournage.