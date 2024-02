Les créateurs de Black Mesa teasent leur prochain jeu, encore un remake Half-Life ?

Crowbar Collective a passé de très longues années à développer Black Mesa, un remake de Half-Life d'abord officieux grâce aux mods, mais approuvé par Valve et sorti en version finale commerciale sur Steam en 2020. Une merveilleuse manière de redécouvrir ce FPS culte, mais les développeurs passent désormais à autre chose.

Crowbar Collective vient de publier une nouvelle vidéo intitulée « Incoming Signal » montrant un losange avec quatre couleurs et invitant les joueurs à se rendre sur son site officiel pour avoir accès aux futures mises à jour et bêta. Pour l'instant, rien ne permet de savoir précisément ce que sera ce projet, mais certains fans ont vite remarqué que le losange arbore les couleurs orange, bleu, vert et rose, qui peuvent faire référence à Half-Life et ses extensions Blue Shift, Opposing Force et Decay. Cette dernière extension est moins connue, elle n'est sortie que sur PlayStation 2 et mettait en scène Gina Cross et Colette Green, des collègues de Gordon Freeman.

Bon, la théorie tient moyennement la route, le vert est plutôt jaune ici et surtout, Crowbar Collective recrute des développeurs connaissant l'Unreal Engine 4, mais les jeux de Valve utilisent le Source Engine. Le studio pourrait donc développer un tout nouveau jeu inédit, mais il faudra patienter pour en avoir la confirmation.

