Crucible : face à l'échec, le free-to-play d'Amazon retourne en bêta fermée

Amazon Game Studios veut rentrer dans la cour des grands avec de grosses productions, à commencer par Crucible, un shooter en free-to-play avec des héros aux compétences variées et un gameplay dynamique. Le jeu est disponible gratuitement le mois dernier, mais n'a clairement pas soulevé les foules, peut-être en raison d'un buzz inexistant en amont de la sortie et de la concurrence directe avec l'ogre Valorant.

Histoire de consolider sa communauté, AGS a plusieurs initiatives de prévues, en s'appuyant notamment sur le mode apprécié Cœur des ruches : « un chat vocal, un moyen de se rendre lorsque les parties sont trop déséquilibrées, une solution pour gérer les joueurs AFK qui gâchent les parties, un système de pings plus étendu et peut-être une sorte de mini-carte ». Après cela, d'autres fonctionnalités inédites et optimisations sont planifiées, conformément à la roadmap visible en ligne. Mais avant que Crucible gagne en superbe, Amazon Game Studios a pris une décision radicale : couper l'accès gratuit au shooter, et le faire retourner en bêta fermée.

À compter de ce mercredi 1er juillet, 18h00 en Europe, il ne sera plus possible de télécharger le client. Crucible restera néanmoins totalement accessible pour les joueurs déjà en place, qui ne perdront pas leur progression et pourront continuer à vivre et partager leurs parties comme ils le veulent. Si vous loupez le coche, vous pourrez tenter de vous inscrire pour cette nouvelle bêta fermée à une date ultérieure.

Bonjour à tous les chasseurs et toutes les chasseuses d’essence, Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des mesures prises pour changer et améliorer Crucible suite à vos retours. Ce plan n'a pas changé, mais nous sommes arrivés à une nouvelle étape qui nous permettra de nous concentrer sur l'idée de fournir à nos joueurs la meilleure expérience possible tandis que nous continuons d'améliorer le jeu. À partir de demain, Crucible passera en phase de bêta fermée. Nous suivrons toujours la feuille de route présentée précédemment, travaillant sur la carte, les combats et les changements à apporter au système afin d'améliorer l'expérience du mode Cœur des ruches, tout en apportant d'autres améliorations selon vos retours et ce qui nous semble nécessaire pour que le jeu prenne son envol. Votre expérience de jeu dans Crucible sera en grande partie inchangée pendant la bêta. L'un des principaux changements que vous constaterez sera notre présence à nous, les développeurs, dans le jeu, pendant une période planifiée chaque semaine lors de laquelle nous jouerons avec la communauté et solliciterons son avis. Le jeu restera accessible 24 h/24 et 7 j/7 pour que vous puissiez continuer à organiser des parties avec d'autres joueurs. Nous vous recommandons de rejoindre notre serveur Discord pour trouver des joueurs en attente d'une partie. Vous lancerez toujours Crucible depuis Steam ( pas besoin de retélécharger le jeu ) et retrouverez toute votre progression et tous les éléments de personnalisation déjà gagnés. Vous conserverez également votre accès au passe de combat, au programme de récompenses et à la boutique en ligne. Nous sommes en train de mettre en place un conseil de la communauté qui regroupera des participants à la bêta représentant différents styles de jeu, du joueur loisir au joueur très compétitif, et avec qui nous travaillerons en étroite collaboration. Nous pourrons bientôt vous donner plus d'informations sur ce conseil et sur nos sessions de jeu hebdomadaires. Même si Crucible est en phase de bêta fermée, vous pourrez toujours vous impliquer dans le jeu de la même manière : nous vous encourageons à continuer de diffuser vos parties en streaming, prendre des captures d'écran, vous enregistrer, et parler de votre expérience dans la bêta. Et maintenant ? Si certains de vos amis souhaitent participer à la bêta de Crucible, encouragez-les à télécharger le jeu avant demain matin à 9h00, heure du Pacifique (18h00, heure normale d’Europe centrale). Dans un avenir proche, les personnes nouvellement intéressées par la bêta pourront s'inscrire sur playcrucible.com. Nous continuerons d'effectuer des mises à jour, de travailler avec des organisateurs de tournois, de discuter avec vous sur Discord, le subreddit et les autres réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents afin de rendre Crucible toujours meilleur, avec votre aide. Notre sortie de la bêta se fera en fonction de vos retours et des mesures effectuées dans le jeu. Merci de faire partie de notre communauté. Nous sommes impatients de lancer la bêta fermée et de voir ce que nous réserve l'avenir de Crucible. À bientôt dans le jeu, - Colin Johanson et l'équipe de Crucible

L'idée, vous l'aurez deviné, est d'améliorer le jeu sur tous les points en compagnie d'une petite communauté active, avant de relancer Crucible comme il se doit le moment venu. Face à la concurrence, le jeu en vaut-il la chandelle ?