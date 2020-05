Crucible : ça y est, le free-to-play d'Amazon est disponible sur PC !

Après l'anecdotique The Grand Tour Game et avant l'ambitieux MMORPG qu'est New World, Amazon Game Studios passe son premier baptême du feu avec Crucible. C'est en effet aujourd'hui que sort le TPS en free-to-play que le studio prépare depuis des années.



Vous pouvez dès à présent le télécharger gratuitement sur Steam, ou débourser 12,49 €, 20,99 € ou 41,99 € pour des Founder's Pack permettant de débloquer plus rapidement du contenu cosmétique.

Crucible est un jeu de tir et d'action en équipe dans lequel vos choix sont déterminants. Chaque partie de Crucible est une lutte pour survivre et prendre le contrôle. Vous devrez affronter vos concurrents, mais également vous adapter et relever tous les défis que la planète elle-même vous lancera. Vos équipiers et vous-mêmes devez terrasser ensemble d'énormes créatures extraterrestres, atteindre des objectifs et pourchasser vos ennemis pour l'emporter.

Si vous voulez vous faire un avis avant même de télécharger les 15 Go de Crucible, vous pouvez regarder la bande-annonce de lancement ou lire nos impressions sur le projet. Tâche désormais au jeu multijoueur gratuit de se faire une place sur un marché déjà saturé par les hero shooters et les Battle Royale.

Lire aussi : PREVIEW de Crucible : une première tentative solide pour Amazon Game Studios