Waven : l'esprit de Dofus et Wakfu est présent dans la bande-annonce de lancement du free-to-play

Après Dofus et Wakfu, Ankama Games développe Waven, un nouveau jeu de rôle multijoueur free-to-play. Un titre qui vient de débarquer sur ordinateurs (PC et Mac) en Early Access, via Steam ou l'Ankama Launcher. Les joueurs peuvent donc déjà mettre les mains sur le titre en accès anticipé, en attendant sa sortie en version finale courant 2023 sur ordinateurs, iOS et Android.

Si jamais vous découvrez Waven seulement maintenant, les développeurs de chez Ankama Games font une petite présentation :

Dans un monde submergé où seuls subsistent quelques îlots miraculés, vous incarnez un aventurier des mers en quête de réponses à ce grand bouleversement. Jadis, dieux et dragons régnaient en maîtres. Aujourd'hui, la magie demeure, mais qu'en est-il des entités mythologiques d'autrefois ? Entrez dans la grande fresque qu'est Waven pour forger votre destin : choisissez votre personnage, équipez vos meilleurs sorts et voguez d'île en île à la conquête de nouvelles gloires et fortunes. Faites progresser votre héros et votre stratégie dans ce RPG tactique multijoueur et free-to-play aux graphismes uniques et colorés. L'accès anticipé s'ouvrira par un court prologue narratif avant de plonger pleinement dans l'aventure Waven grâce à plus de 250 quêtes à compléter, 17 destinations à visiter, 25 héros à découvrir, 90 compagnons à collecter, 300 sorts à équiper et bien d'autres mystères à découvrir. Les joueurs pourront également s'opposer en PvP dans l'arène ou combattre côte à côte entre amis. Certaines fonctionnalités du jeu, comme la quête principale ou la défense d'île, seront accessibles plus tard, une fois le vaisseau amiral prêt à être lancé fin 2023.

Même si le studio français a déjà pris en compte les retours des joueurs des précédents alphas ouvertes et de la démo, il y a donc encore du boulot, ne comptez pas terminer l'aventure dans les prochains jours, le contenu arrivera essentiellement dans la version 1.0. Ankama Games a encore quelques points à peaufiner au cours de cette Early Access, comme l'explique Bastien Guers, producteur du jeu :

Cet accès anticipé est un moment essentiel pour toute l'équipe et une rampe de lancement vers la sortie définitive du jeu en fin d'année. Nous avons hâte de collecter les retours des joueurs qui nous permettront de peaufiner au maximum l'expérience Waven et d'en faire une aventure vraiment unique pour la communauté.

Si vous voulez jouer à Waven, c'est tout à fait possible de se lancer dans l'aventure sans sortir la carte bleue, mais trois Packs Fondateurs avec du contenu cosmétique exclusif sont proposés afin de soutenir les développeurs. D'autres éléments cosmétiques seront également à débloquer avec un Pass Saisonnier gratuit et deux Pass Gold et Platinum payants. Enfin, Ankama Games annonce que tous les participants à l'accès anticipé auront droit à un cosmétique FX spécial, un visuel de monde de type halo, à condition de jouer à Waven avant son lancement officiel à une date encore inconnue.

Vous pouvez retrouver les mangas Wakfu à 6,95 € sur Amazon.