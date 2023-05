Waven : bande-annonce et infos en pagaille pour le RPG tactique multijoueur free-to-play d'Ankama Games (Dofus, Wakfu)

Le studio français Ankama Games est déjà bien connu pour ses jeux multijoueurs à succès, à savoir Dofus et Wakfu, mais il ne va pas s'arrêter là. La quatrième saison de la série animée Wakfu doit faire le lien avec Waven, le prochain titre du studio, et Ankama Games nous donne de ses nouvelles aujourd'hui.

Waven s'offre en effet une première bande-annonce, avec quelques extraits de gameplay et des séquences d'animation réalisées par Alexandre Ulmann (Malec). Le titre sera pour rappel un jeu de rôle tactique multijoueur, jouable en free-to-play et cross-play sur PC, iOS et Android. Waven sera lancé dans le courant de l'été 2023 en Early Access, puis à la fin de l'année en version finale. Concernant le jeu en lui-même, Ankama Games détaille :

Dans Waven, vous êtes propulsé(e) à l’aube d’une ère nouvelle. Choisissez votre héros, équipez vos meilleurs sorts et embarquez pour une incroyable odyssée. Voyagez d’île en île à travers un vaste monde peuplé de créatures hautes en couleur, montez en puissance, affinez votre stratégie et découvrez les secrets d’un monde à la dérive. Waven une nouvelle expérience du jeu de rôle, accessible, fun et immersive, qui mêle aventure et stratégie au tour par tour, inspirée des meilleurs RPG tactiques, associant mécaniques de construction de deck et collecte d’objets précieux. Affrontez seul(e) ou entre amis des myriades de monstres toujours plus acharnés et loufoques. Maîtrisez les éléments, jetez des sorts puissants, invoquez des compagnons mythiques et affrontez vos ennemis au corps-à-corps ou à distance pour remporter des combats et une tonne de butins ! Gagnez de l’expérience pour faire évoluer votre héros ! Défendez votre « Havre-Île » des assauts d’autres joueurs dans un mode asynchrone inédit ou prouvez votre valeur en franchissant les portes du « Kolizéum » pour défier d’autres joueurs afin d’inscrire votre nom dans la légende !

Anthony Roux (Tot), directeur créatif et PDG d’Ankama Games, rajoute :

C'est un projet très ambitieux, auquel nous croyons énormément. Nous avons hâte de présenter Waven au plus grand nombre, dans sa version la plus aboutie. Tout le monde au studio a énormément travaillé pour faire de ce jeu une expérience unique et nous sommes très fiers du résultat.

En attendant de mettre les mains sur Waven dans le courant de l'été, vous pouvez retrouver les mangas Wakfu sur Amazon.