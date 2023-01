Cyberpunk 2077 se met à jour avec le DLSS 3 de NVIDIA

NVIDIA continue d'allonger la liste de jeux vidéo compatibles avec le DLSS 3, sa technologie permettant d'augmenter le framerate tout en conservant la qualité de l'image. Le constructeur avait déjà fait le point il y a quelques jours, mais il annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Cyberpunk 2077 est jouable avec le DLSS 3.

NVIDIA rajoute :

Cyberpunk 2077 s'améliore avec chaque patch, et le patch d'aujourd'hui ajoute le NVIDIA DLSS 3, la prochaine révolution dans les graphiques neuronaux. L'augmentation des performances du DLSS 3 permet aux joueurs GeForce de découvrir Cyberpunk 2077 avec tous les paramètres et toutes les options de raytracing maximisés pour une qualité d'image optimale, et les performances sont excellentes.

Avec des ombres et des éclairages réalistes et les performances accrues du NVIDIA DLSS 3, aucune autre plateforme ne pourra se comparer à l'expérience Cyberpunk 2077 sur un PC équipé d'un GeForce RTX.

Cyberpunk 2077 s'est imposé comme le jeu de référence pour une nouvelle génération de joueurs qui se posent la question « Mais est-ce qu'il peut faire tourner Cyberpunk ». Cyberpunk 2077 devrait être inclus dans toute suite de benchmarks utilisée pour tester les GPU et être testé pour offrir la meilleure expérience possible - tous les paramètres et toutes les options raytracing au maximum et DLSS 3 activé.