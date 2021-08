Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.3 en approche, 3 modifications majeures dévoilées en vidéos

Mine de rien, la dernière mise à jour majeure de Cyberpunk 2077, numérotée 1.2, date de mars dernier. Il y a bien eu des correctifs mineurs depuis, mais CD Projekt RED est visiblement occupé à travailler sur les DLC gratuits et les versions next-gen pour le deuxième semestre, déjà entamé.

La prochaine étape, c'est néanmoins une mise à jour 1.3 qui commence à être détaillée aujourd'hui dans le cadre d'une fausse édition spéciale du journal N54 News. Attendez-vous donc à une mini-carte retravaillée et des aides à la navigation retravaillées, une modification de l'algorithme du choix du partenaire au club Clouds, ou encore une option payante pour reparamétrer ses points de compétence. Ces nouveautés dont d'ailleurs montrées en vidéos, avant la diffusion d'un changelog complet à la sortie du patch, à une date encore inconnue.

Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de N54 News, l'émission qui vous informe sur Night City où que soient ses Night Citoyens ! Nous avons dépêché nos reporters sur le terrain pour vous parler des changements qui s'annoncent à Night City. S'il ne s'agit pas là des plus grands scoops et que d'autres suivront bientôt (dès que les documents auront été rendus publics), nous sommes ravis de vous donner un aperçu de ce qui vous attend.

Je suis Gillean Jordan, et voici les nouvelles à Night City :

« Bons baisers des fixers de Night City »

La société Thorton Ltd. a annoncé dans la matinée vouloir procéder à une mise à jour de son système de navigation GPS. Une décision immédiatement reprise par bon nombre de ses concurrents, dont les constructeurs des prestigieuses Rayfield, des abordables Makigai ou encore des deux-roues Yaiba.

Face à la situation inédite que représente une telle synchronisation entre toutes ces entreprises, nous avons décidé de mener l'enquête. Nos sources ont révélé la véritable raison derrière cette mise à jour GPS : en début d'année, tous les constructeurs de véhicules de Californie du Nord ont reçu une lettre ouverte signée par les plus grands fixers de Night City. Parmi eux, on retrouve notamment Rogue Amendiares de l'Afterlife, Sebastian « Padre » Ibarra de Heywood et le mystérieux M. Hands de Pacifica.

Bien que nos envoyés spéciaux aient été gentiment priés de quitter l'Afterlife avant d'avoir pu interroger Mme Amendiares, ont toutefois recueilli les commentaires d'un autre fixer local :

« Quand j'engage un merc, c'est pour faire le sale boulot de quelqu'un d'autre, vous comprenez ? Bon, ben la plupart de ces contrats sont urgents, et si vous avez du retard, vous êtes pas payé. Et dernièrement, on a été confrontés à pas mal de... de "remboursements", disons. Des mercs qui s'éclatent dans un immeuble et meurent avant d'avoir fini leur boulot, d'autres qui se perdent dans les rues de Night City, qui loupent un virage et finissent dans les Badlands en cherchant Corpo Plaza... C'est un vrai bordel, et c'est pas bon pour le business ! » — Muamar « El Capitán » Reyes, Santo Domingo.

Selon le fixers, les systèmes de navigation défectueux seraient la cause du problème. Ils ont donc adressé une lettre ouverte aux constructeurs de véhicules. À présent, reste à savoir pourquoi ces entreprises ont accepté ?

« Au début, nous ne souhaitions pas céder aux demandes de ces criminels, mais nous avons changé d'avis suite à un audit interne. Celui-ci a confirmé que ces problèmes affectaient également nos propres livraisons, provoquant de nombreux retards et parfois même la perte pure et simple de nos produits. Nous avons finalement décidé qu'il était dans notre meilleur intérêt de répondre à leur requête en mettant à jour notre système de navigation. » — Anonyme, cadre chez Quadra.

Ce changement sera-t-il bénéfique ? Voyons ce que peut nous en dire notre expert en studio :

« Grâce à la mise à jour logicielle du système de mini-carte, vous disposerez d'une meilleure visibilité et pourrez vous déplacer plus efficacement. Roulez vite, mais roulez prudemment. » — Andrzej, Programmer, CD PROJEKT RED

Au Clouds, finies les décisions confuses

Suite aux récents bouleversements dans l'établissement et aux changements dans sa direction, le Clouds a annoncé que des améliorations seraient apportées à son système de recherche de partenaire. Notre correspondante Bes Isis s'est rendue sur place pour en savoir plus.

Merci, Gillean ! Les propriétaires ont beau répéter n'avoir jamais perdu le contrôle de la situation, il est évident que le Clouds a connu une crise majeure, déclenchée par un incident impliquant l'une de leurs poupées. La direction du Clouds évite le sujet et refuse systématiquement de s'étendre sur les détails :

« Il y a bien eu un incident mineur impliquant une ancienne employée, mais je peux vous assurer que cela n'affecte en rien nos services. Le Clouds vous promet toujours un accueil exceptionnel et des expériences inoubliables. » — Anjelica Milioti, Représentante en chef des services VIP

En réponse à cet incident et pour garantir la satisfaction de ses clients, l'établissement semble toutefois avoir été contraint de prendre des mesures de précaution supplémentaires. Je me trouve actuellement à la réception, où l'algorithme du Clouds analyse les clients. Pouvez-vous m'expliquer comment cela fonctionne et quels sont les changements prévus ?

« Notre maison de poupées utilise un algorithme très avancé analysant parfaitement les attentes de nos clients par rapport à notre vaste gamme de poupées. Le Clouds sait toujours tout. Vos désirs les plus profonds ? Nous les réalisons. En ce moment, nous testons une mise à jour qui permettra aux clients de prendre une décision plus éclairée lors de la phase finale de la recherche de partenaire, au cours de laquelle ils sélectionnent une poupée parmi celles compatibles. » — Cheri Nowlin, Réceptionniste

Comme vous pouvez le constater, l'établissement est en train d'adapter sa procédure prétendument infaillible. Finalement, peut-être que le Clouds ne sait pas toujours tout ? C'était Bes Isis, en direct de Westbrook. À présent, laissons la parole à notre experte en studio :

« Lorsque j'ai rejoint le projet, cela a été l'une de mes premières taches. J'ai passé un temps considérable à parcourir des lignes de code pour chercher à comprendre notre système vidéo d'IU, jusqu'à ce que je réalise que le problème venait de la configuration vidéo. La valeur de la durée de la vidéo était plus courte que celle de la séquence vidéo. À présent, les joueurs auront une meilleure compréhension de la décision qu'ils doivent prendre dans cette séquence du scénario. » — Natalia, UI Programmer, CD PROJEKT RED

Mercenaires ou couteaux suisses ?

Nul besoin de vous le rappeler, Night City vous transforme, mais à en croire le nombre record de coachs personnels s'étant récemment installés en ville, il semblerait que l'adaptation psychologique fasse désormais concurrence aux derniers implants à la mode.

Comme toujours en matière de perfectionnement et de modification de ses compétences, les mercs sont des pionniers. Dans leur quête de versatilité, ils sont prêts à dépenser des petites fortunes pour s'assurer d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour remplir leurs contrats.

Quand l'effondrement spectaculaire de la demande d'éclats Tabula e-Rasa, autrefois si populaires, coïncide avec l'embauche massive de coachs personnels, impossible de nier l'impact de cette nouvelle tendance sur le marché. Alors que les investisseurs retirent leurs financements et partent à la recherche de nouvelles opportunités, les créateurs de l'éclat envisagent une action en justice contre les coachs.

Chez les charcudocs, en revanche, la nouvelle semble susciter l'indifférence. Malgré l'effet négatif de cette transformation du marché sur leurs résultats financiers, ils affirment n'avoir jamais considéré cette activité comme une part importante de leurs revenus, et ajoutent qu'à long terme, les coachs personnels ne représentent pas une menace pour le marché de l'implant cybernétique.

« Je travaille avec des mercs depuis de nombreuses années. Ce sont des clients idéaux : ils savent toujours ce qu'ils veulent et ne se plaignent jamais du prix. Pour ma part, je suis plutôt content de voir les gens prendre mieux soin de leur corps. À titre personnel, comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de matériel cybernétique. En fait, je mets même un point d'honneur à rappeler à mes clients que si les implants peuvent vous faire gagner du temps ou vous sauver la vie, le développement personnel reste bien plus important. » — Robert « Dr Chrome » Rainwater, Charcudoc

Bien que le coaching personnel ne puisse changer complètement une personne et que les mercenaires doivent toujours planifier avec soin le développement de leurs attributs, les fixers se disent ravis de pouvoir recruter plus facilement que jamais des individus possédant les capacités qu'ils recherchent. Voilà ce qu'en pense l'une de nos expertes :

« Cette fonctionnalité permettra à nos joueurs d'expérimenter avec leurs builds en toute sécurité. Elle est facilement accessible, et pour toutes les bourses, alors n'hésitez plus à investir dans divers avantages ! » — Katarína, Gameplay Designer, CD PROJEKT RED

Vous souhaitez en savoir plus ?

Tout comme la dernière fois, une liste complète des changements arrive bientôt ! Cependant, si vous êtes impatient d'en apprendre plus sur les nouveautés de Night City, rejoignez le REDstreams avec nos experts demain sur la chaîne Twitch de CD PROJEKT RED. La diffusion sera en anglais et débutera à 18h00 CEST le 17 août.