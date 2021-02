Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un INCONTOURNABLE Zelda-like (08/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu d'aventure aux airs de RPG old-school dans le bon sens du terme. Les graphismes cartoonesques sont réussis, les combats sont agréables à jouer, les monstres à éliminer variés, les pouvoirs sont magiques et surtout l'histoire offre une réelle diversité dans les quêtes à remplir. Sans vous spoiler, Journey of the Gods - Le voyage des dieux en français, attention aux faux amis - est un véritable Zelda-Like qui mérite largement son prix (même hors promotion) et démontre, une fois de plus, que les jeux en réalité virtuelles peuvent être autre chose que des jeux de tir ou de zombies répétitifs et souvent trop courts. Pour les fans du genre, UN MUST HAVE volontairement écrit en majuscule. Le jeu est en anglais sous-titré en français et n'est pas compatible avec le cloud saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

Journey of the Gods (23,99 € 29,99 € - 20 %) (176 Mo) (VOSTFR) (M) (4,8/5) - PEGI 16

Véritable menace pour les habitants de la contrée, la lune du chaos approche. À vous de dompter la puissance des dieux lors de votre lutte contre les ténèbres envahissantes. Devenez le héros de cette quête légendaire en réalité virtuelle à la première personne et partez en guerre contre les forces du Mal.





