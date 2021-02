Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est une sorte de Street of Rage en VR (09/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu de combat qui prend ses racines dans le genre mis en avant actuellement par Street of Rage 4. Dans un style rétro coloré assumé, Path of The Warrior est vraiment très sympa à jouer et, depuis sa sortie, nous y avons passé quelques heures seul ou en coopération. Chaque niveau offre, en prime des combats et des boss, des bonus cachés dans des endroits parfois improbables. Encore un indispensable, malheureusement assez méconnu, qui agrémentera parfaitement votre VRthéque. Le jeu est en anglais sous-titré en français et n'est pas compatible avec le cloud saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

Path of the Warrior (15,99 € 19,99 € -20 %) (1,68 Go) (Menu FR + anglais) (C) (4,2) - PEGI 7

Imaginez un Street of Rage à la première personne et vous aurez ce jeu qui nous plonge dans la peau de celui qui va remettre de l'ordre dans la ville. Surprenante au premier abord, cette production est un pur hommage aux jeux de bastons rétro et l'adaptation du gameplay à la réalité virtuelle est excellente. Il faut un peu de place pour éviter de casser quelque chose, mais si vous êtes fans du genre, laissez-vous tenter !





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1 (28/01/2021)