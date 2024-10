Day 4 Night fondé par des vétérans de Rockstar et Ubisoft

Red Dead Redemption n'a pas grand-chose en commun avec Mario + Les Lapins Crétins, si ce n'est que ce sont de très bons jeux, chacun dans leur genre. Pourtant, le lead designer et scénariste du premier RDR Christian Cantamessa s'est associé avec le directeur créatif des jeux d'Ubisoft Davide Soliani pour fonder Day 4 Night, un nouveau studio.

Christian Cantamessa est également level designer de Manhunt et GTA: San Andreas ainsi que scénariste des jeux La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la guerre, tandis que Davide Soliani a travaillé sur des portages de Rayman, Tom Clancy's Rainbow Six 3 et des Just Dance. Davide Soliani embarque d'ailleurs avec lui d'autres membres d'Ubisoft comme Cristina Nava, Gian Marco Zanna et Luca Breda, autant dire qu'il y a déjà du beau monde chez Day 4 Night.

Les ambitions de ce jeune studio sont simples : « repousser les limites de la narration et du game design » en travaillant sur « un nouveau jeu complètement inédit ». Autant dire que cela vend déjà du rêve aux joueurs et pour atteindre son objectif, Day 4 Night s'est associé avec l'éditeur Krafton et Ed Fries, cocréateur de Xbox et gérant de 1Up Ventures.

Il faudra comme toujours patienter un moment avant de découvrir le premier jeu de Day 4 Night, le titre sera évidemment attendu au tournant par les joueurs.