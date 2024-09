Days Gone : son réalisateur se ridiculise en s'attaquant à ASTRO BOT

John Gravin l'a vraiment mauvaise depuis l'échec de Days Gone. Bon, le jeu s'est quand même vendu à des millions d'exemplaires, mais n'a pas rapporté assez pour avoir droit à une suite. Depuis la sortie de Days Gone, le directeur du jeu a quitté Bend Studio, mais il est toujours là, dans un coin des réseaux sociaux, pour défendre son bébé. Parfois de manière assez ridicule.

Vendredi dernier sortait ASTRO BOT, un jeu d'aventure avec la nouvelle mascotte robotique de PlayStation et bourré de références à des jeux sortis sur les consoles de Sony. Dont Days Gone, évidemment, Bend Studio a pour l'occasion réalisé un joli dessin d'Astro en tenue de Deacon St. John pour féliciter la Team Asobi. Ce qui n'a pas du tout plu à John Gravin, qui a republié l'artwork sur X (ex-Twitter) en rajoutant :

C'est un peu triste que Deek ait été réduit à promouvoir d'autres jeux... Bravo Bend Studio ! Belle façon de protéger votre héritage !

Un internaute lui a cordialement rappelé que « ce n’est pas parce que Sony n’a pas le prestige de produire Days Gone 2 qu’il faut être dur avec l’ensemble du studio comme ça », mais là encore, John Gavin a vu jaune et a rajouté :

Haha, je vois mon personnage réduit à un dessin de bande dessinée faisant la promotion d'un petit jeu et je suis dur ? Assieds-toi, mon frère, les adultes parlent.

Le réalisateur de Days Gone a quand même un peu tempéré la situation en précisant qu'il ne connaît pas ASTRO BOT (pourtant LE gros jeu de la PS5 pour cette rentrée...) et qu'il « leur souhaite bonne chance, mais pas au détriment de Days Gone ». Sur un ton un peu plus joyeux, l'acteur Sam Witwer, qui incarnait Deacon dans Days Gone, a répondu à Bend Studio en déclarant : « Je vais acheter le jeu maintenant ». Et il a bien raison.

Si, comme Sam Witwer, vous voulez acheter ASTRO BOT, il est disponible contre 59,99 € sur Amazon.

