DayZ : fermeture du studio de Bratislava, mais le développement continue

DayZ, c'est une sacrée aventure qui a débuté en 2012, alors que Dean Hall a conçu un mod pour ARMA II, transformant le jeu de simulation militaire de Bohemia Interactive en jeu de survie avec des zombies. Le studio a flairé le bon filon et a recruté Dean Hall pour développer un jeu stand-alone éponyme, qui est entré en alpha en 2013... et est sorti en version finale seulement en fin d'année 2018. Depuis, le titre a même eu droit à un portage sur PlayStation 4 et Xbox One ainsi qu'à une extension payante avec l'île de Livonia en fin d'année dernière.

Sauf que voilà, le genre de la survie est un peu passé de mode en 2020, et Bohemia Interactive a annoncé aujourd'hui la fermeture de son studio à Bratislava, en Slovaquie, qui s'occupait du développement de DayZ jusqu'ici. Comme l'explique le studio dans un long communiqué, cela ne signifie pas l'abandon des mises à jour, d'autres équipes de Bohemia Interactive vont être chargées de poursuivre le développement et cinq mises à jour sont prévues en 2020, qui serviront à corriger des bugs ainsi qu'à améliorer la stabilité et le gameplay.

Si les joueurs peuvent encore espérer des correctifs à venir dans les prochains mois, il est clair que l'arrivée de gros DLC comme Livonia l'année dernière ne semble pas au programme à court, moyen ou long terme.