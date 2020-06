Dead Island 2 : de vieilles images du jeu en fuite

Cela fait six ans que Dead Island 2 a été annoncé. Oui, c'était pendant la conférence de Sony à l'E3 2014, soit une éternité, et pourtant, le jeu n'est pas prêt de voir le jour. Développé par Yager Development, puis Sumo Digital et enfin Dambuster Studios aux dernières nouvelles, le titre est censé être toujours vivant.

Sauf qu'à force de balader le projet entre différents studios, eh bien, il y a des fuites, et cette semaine, ce sont plusieurs images de Dead Island 2 en développement qui ont fait leur apparition sur la Toile. Le reste des captures est à retrouver sur la seconde page. Bien évidemment, le titre ne ressemblera pas exactement à ça à son lancement (s'il sort un jour), ces visuels datent de 2015, et sont en fait très proches de ce que nous avons pu voir lors de notre prise en main à la gamescom 2014. Le soleil californien brille, et il était même question d'utiliser deux armes à la fois et de conduire des véhicules.

Alors, ces fonctionnalités ont-elles été conservées depuis ? C'est le grand mystère, car officiellement, Dead Island 2 ne n'est pas montré depuis cette fameuse gamescom 2014, il y a six ans donc. Vous avez ainsi tout le temps de vous replonger dans Dead Island Definitive Collection d'ici la sortie du jeu.