Dead Island 2 fait son show entre live-action et aperçu de gameplay, une édition HELL-A et une option de jeu avec Alexa dévoilées

Cela fait déjà plus de 8 ans que Dead Island 2 a été annoncé, mais ce n'est qu'en août dernier qu'il a enfin fait son retour médiatique après avoir changé plusieurs fois de développeur, mais finalement pas si différent sur la forme que la proposition de l'époque. Alors daté au 3 février 2023, il a depuis été reporté au 28 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un Dead Island 2 Showcase avait alors été annoncé pour ce mardi 6 décembre et nous a permis de découvrir un peu plus son gameplay.

La présentation a le mérite d'être originale, prenant la forme d'une aventure live-action dans un monde post-apocalyptique subissant une pandémie de zombie, nous faisant suivre l'exploration d'une villa de Los Angeles par Jackson, Simone et Brad, cette dernière appartenant à un certain Rothstein, qui finira par se faire dévorer par un zombie baptisé Eduardo. L'autodérision est de la partie, la petite découvrant ainsi un CD lançant le trailer du jeu avant de tomber par la suite sur une console le faisant tourner, l'occasion d'introduire la fonctionnalité Alexa Game Control. Oui, ce n'est pas une blague, les possesseurs du jeu sur PC et Xbox aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni pourront utiliser leur voix pour interagir avec les zombies, faire apparaître la carte ou changer d'arme, entre autres.

La bande-annonce met en avant la brutalité des affrontements, tirant parti de la technologie F.L.E.S.H (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) pour notamment écrabouiller, brûler et trancher les zombies. La recréation de Los Angeles sera par ailleurs peuplée de PNJ déjantés, de même que de divers types d'ennemis. En plus d'un arsenal varié (katanas, épées, machettes, griffes d'ours, armes à feu variées...), il sera possible de crafter des outils plus exotiques et, une fois mordu, d'utiliser le « Z Power » pour massacrer à mains nues tout ce qui se dresse devant nous.

En plus de bonus de précommandes, une édition physique HELL-A vendue 99,99 € sur Amazon permettra d'obtenir divers goodies.

Édition HELL-A Un steelbook exclusif avec le CD du jeu dedans

Le pass d'extension

La carte de Venice Beach

6 cartes de Tarot aux couleurs des personnages du jeu

2 pin's

1 écusson

Le pack d'armes dorées

Le pack « Pulp Weapons »

Les packs de personnage 1 & 2 Pack « Souvenirs de Banoi » (offert pour toute précommande de n'importe quelle édition du jeu) Casse-tête de Banoi

Batte de baseball Souvenirs de Banoi

Avantage d'arme : Équilibre

Carte de compétence : Bulle personnelle

Enfin, c'est une statuette collector du personnage d'Amy qui a été dévoilée, exclusive au Deep Silver Store au prix de 119,99 €. Une vidéo introduisant le personnage est visible en page suivante, avec une autre pour Jacob et quelques images.