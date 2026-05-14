Deadhaus Sonata sort de l’ombre avec un accès anticipé surprise

Apocalypse Studios prend tout le monde de court. Le studio indépendant fondé par Denis Dyack annonce que Deadhaus Sonata sera disponible en accès anticipé dès le 14 mai 2026 sur PC via Steam, avec une sortie qui arrive presque sans préavis. Le projet, présenté depuis plusieurs années comme un action-RPG narratif en vue à la troisième personne, mise sur un univers de dark fantasy où les joueurs ne combattent pas les morts-vivants, puisqu’ils les incarnent.

Dans Deadhaus Sonata, les joueurs plongent dans Malorum, un monde sombre marqué par la corruption, les conflits divins et les intrigues anciennes. Le principe central inverse le schéma habituel du genre. Ici, les vivants deviennent les adversaires, tandis que les joueurs prennent le contrôle de créatures mortes-vivantes capables de gagner en puissance, d’évoluer et de façonner leur destinée à travers leurs choix.

Cette première version en accès anticipé débutera avec la classe Vampire. Les joueurs pourront se nourrir des vivants pour renforcer leur personnage, débloquer des capacités surnaturelles et développer une progression axée sur la domination. D’autres classes de morts-vivants doivent ensuite rejoindre le jeu au fil du développement, afin d’élargir les possibilités de jeu et les styles de combat.

Le titre pourra se jouer en solo ou en coopération jusqu’à six joueurs. Apocalypse Studios met en avant des affrontements pensés autour du placement, du timing et de la coordination entre les participants. Les groupes pourront combiner leurs capacités, synchroniser leurs attaques et submerger les ennemis par la force collective, ce qui rapproche le projet d’un action-RPG coopératif orienté progression et construction de personnage.

L’autre particularité de Deadhaus Sonata vient de son système de compétences inspiré du tarot. Chaque carte représente un pouvoir arcanique lié à l’histoire oubliée de Malorum. Les joueurs pourront orienter leur personnage vers la précision, la puissance brute, la mobilité, la résistance ou le contrôle surnaturel, avec une personnalisation qui s’appuie aussi sur le butin, les artefacts, les objets légendaires et les variantes d’équipement.

Le jeu promet également une forte dimension narrative, avec plus de 15 heures de narration enregistrée par des voix professionnelles selon le communiqué. Les choix du joueur doivent avoir une influence sur son personnage, son équipement et le monde qui l’entoure. Apocalypse Studios évoque notamment des événements persistants, des objets doués de conscience et des conséquences liées aux actions menées dans cet univers en déclin.

Pour cette arrivée en accès anticipé, la version de base de Deadhaus Sonata sera proposée à 19,99 dollars. Ce tarif donnera aussi accès à des crédits premium destinés à des éléments cosmétiques en jeu. Le studio cite par exemple des capes, des emblèmes ou des variantes d’équipement, sans présenter cette première version comme une sortie finale.

Le nom de Denis Dyack devrait forcément attirer l’attention d’une partie du public. Le créateur associé à Blood Omen Legacy of Kain et Eternal Darkness revient ici à une fantasy gothique marquée par la narration, les choix et les créatures maudites. Reste maintenant à voir comment cette première version en accès anticipé posera les bases du projet, et si Deadhaus Sonata parviendra à transformer ses ambitions en expérience durable.

Deadhaus Sonata sera disponible en accès anticipé dès ce soir sur PC via Steam.