Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la taille dévoilée, prétéléchargement et quelques images partagées pour faire patienter

Les joueurs sur Switch pourront mettre la main sur une petite exclusivité alléchante, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur cette aventure. Au programme du jour ? Poids de l'édition dématérialisée, prétéléchargement et quelques images pour nous faire patienter...

Ainsi, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise pèsera 4,8 Go. Si vous réservez le jeu sur l'eShop, vous pouvez l'installer en attendant la sortie :

Si vous précommandez Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, vous pouvez le précharger à l'avance et les données du jeu seront téléchargées automatiquement sur votre Nintendo Switch. Et le 10 juillet 2020 à minuit, le jeu sera débloqué et vous pourrez en profiter sans perdre un instant !

Pour rappel :

Comme vous venez de la lire, la date de Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise est fixée au 10 juillet 2020.