Death Stranding 2: On The Beach, un PlayStation Presents daté avec la présence de nombreux invités

En amont de la gamescom Opening Night Live 2024, Hideo Kojima a relancé le teasing autour de Death Stranding 2: On The Beach, son prochain jeu exclusif à la PS5 (du moins temporairement) attendu l'année prochaine. Pour autant, ni le créateur japonais ni son nouveau bébé n'ont quitté leur pays pour faire un passage à Cologne. Ces deux derniers jours, deux autres teasers ont été postés, toujours avec cette même question « Who Am I? » et certains membres de la communauté ont sans trop de mal relié le premier à Daichi Miura, qui jouait un PNJ dans le premier épisode.

Pour terminer la semaine, nous avons enfin découvert le fin mot de cette histoire, puisque Kojima Productions et Sony Interactive Entertainment ont annoncé un PlayStation Presents spécial qui prendra place au Tokyo Game Show 2024 le dimanche 29 septembre de 10h30 à 11h30 heure locale, soit de 3h30 à 4h30 en France. Oui, les fans européens vont devoir faire nuit blanche s'ils veulent découvrir en direct les dernières informations entourant DS2.

Voici ce qu'a déclaré Hideo Kojima pour l'occasion :

Ce sera ma première fois sur scène au TGS depuis cinq ans. Après la pandémie de COVID, je suis très heureux de tous vous revoir. Nous avons prévu des membres de l'équipe incroyables. Nous avons hâte de vous voir au TGS !

En plus du créateur, nous retrouverons bien Kenjirō Tsuda et Nana Mizuki, ainsi que le chanteur Daichi Miura. Mais ce n'est pas tout, car le seiyū Tomokazu Sugita sera également présent, qui doublait aussi un PNJ dans le premier Death Stranding, avec Shion Wakayama (sans doute la quatrième silhouette mystère) et le réalisateur Nicolas Winding Refn qui incarnait Heartman. Ils ne devraient pas être seuls et discuteront donc de la suite, avec la révélation des dernières informations en date. Bref, la prochaine bande-annonce ne devrait plus tarder !

Death Stranding 2: On The Beach sortira en 2025 sur PS5. Aurons-nous droit à une date très prochainement ? Actuellement, Death Stranding: Director's Cut est en promotion à seulement 16,99 € chez Gamesplanet.

Voir aussi : Death Stranding 2: On The Beach, Sam reprend du service dans une longue bande-annonce qui retourne le cerveau