Death Stranding 2: On The Beach tease à nouveau son casting avant la gamescom

Lors de chaque évènement organisé par Geoff Keighley, nous pouvons nous attendre à ce que les jeux de son ami Hideo Kojima soient de la fête. Lors des Game Awards 2023, il avait ainsi révélé le mystérieux OD pour les Xbox et PC. Ce lundi, juste avant la gamescom Opening Night Live 2024, dont il a retweeté certains sujets, le créateur japonais a ainsi posté un nouveau teasing pour Death Stranding 2: On The Beach sur ses réseaux sociaux. La dernière fois que nous avions eu droit à un tel visuel, c'était avant même l'officialisation du jeu fin 2022 et la question « Who Am I? » était alors associée à l'actrice Elle Fanning. Shioli Kutsuna avait suivi avec « Where Am I? » et Léa Seydoux avec « How Come? ». Même Norman Reedus avant ensuite eu droit au sien avec « Why me? » accompagnant la première bande-annonce.

Certains pensent qu'il pourrait s'agir de Kenjirō Tsuda, le doubleur japonais de Sam dans Death Stranding premier du nom et il n'y a qu'à voir la comparaison de Gematsu pour comprendre pourquoi. Pour le coup, sera-t-il également présent « physiquement » dans cette suite ? Wait & see. Quoi qu'il en soit, après la petite bombe qu'avait été la deuxième bande-annonce diffusée en début d'année, nous pouvons nous attendre à prendre une nouvelle claque d'ici quelques heures lors de l'ONL, à moins qu'Hideo Kojima se soit joué de nous.

Mise à jour : un deuxième teasing avec la même question vient d'être posté. Il semblerait qu'il s'agisse de Nana Mizuki, la doubleuse de Fragile en japonais, en raison d'une photo de cette dernière ayant exactement la même pose.

Death Stranding 2: On The Beach est pour rappel attendu en 2025 sur PS5. Actuellement, Death Stranding: Director's Cut est en promotion à seulement 16,99 € chez Gamesplanet.

