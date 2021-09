Deathloop : voici de quoi bien se préparer avant de plonger dans cette aventure

Dans Deathloop, vous pouvez personnaliser votre personnage grâce aux nombreuses armes, aptitudes et breloques spéciales qui vous permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre équipement ainsi qu’à votre personnage. Les breloques sont de petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certaines amplifient vos talents et attributs, tandis que d’autres améliorent vos armes. Plus la breloque est de qualité, plus ses effets sont puissants. Vous pouvez équiper les breloques entre les missions. Toutes ces options de personnalisations peuvent être découvertes ou débloquées à mesure que vous progressez dans le jeu, en éliminant vos cibles, en affrontant Julianna ou encore en explorant l’île.

Les armes les plus intéressantes, avec des icônes violettes et dorées, seront également dotées d’atouts spéciaux qui changeront complètement les performances de vos tirs. Plus la qualité de l’arme est élevée, plus elle contient d’emplacements pour les breloques, alors ne manquez pas d’équiper vos armes préférées avec ce que le jeu a de meilleur à offrir.

Pour vous aider à plonger dans l’action, plusieurs membres de l’équipe d’Arkane Lyon ont souhaité vous faire part de leurs équipements préférés. Équipez-vous avec certaines de leurs suggestions et vous pourrez bien trouver l’arsenal idéal pour votre style de jeu.

L'ombre

Vous voulez vous frayer un chemin discrètement à travers les rues de Blackreef et abattre vos ennemis sans jamais vous faire repérer ? Essayez ces options d’équipement, suggérées par l’animateur Victor Syllos :

Armes : PT-6 « Spiker » avec l’atout Écholocation | Sepulchra Breteira avec l’atout Gros poumons | PMIF-10 ou Tribunal avec l’atout Silencieux ;

: PT-6 « Spiker » avec l’atout Écholocation | Sepulchra Breteira avec l’atout Gros poumons | PMIF-10 ou Tribunal avec l’atout Silencieux ;



Breloques d'armes : Perforateur | Tirs assurés ;

: Perforateur | Tirs assurés ;



Aptitudes : Éther avec les améliorations Fantôme et Exception | Nexus ou Transposition ;

: Éther avec les améliorations Fantôme et Exception | Nexus ou Transposition ;



Breloques de personnages : Ombre véloce | Chargé à bloc | Énergie renouvelable | Puissance plasmatique.

Le concepteur de niveau Sylvain Menguy suggère également les améliorations Influence et Prolongation si vous choisissez Nexus. Ces améliorations vous permettront de toucher vos cibles plus facilement et de maintenir le lien plus longtemps. « Très efficace pour la soirée d’Aleksis », précise-t-il.

Le concepteur narratif Alex Scokel approuve l’association d’Éther et Fantôme proposée par Victor Syllos et ajoute qu’Éther peut être associée avec l’aptitude Transposition et son amélioration Distance pour traverser le champ de bataille avec une facilité déconcertante. Invisible et intouchable, vous pourrez vous déplacer en sautant d’une cachette à une autre.Si la première suggestion de Syllo vous rend invisible dans l’ombre, sa seconde est bien plus bruyante et destructrice.

Le taureau enragé

Si la première suggestion de Syllo vous rend invisible dans l’ombre, sa seconde est bien plus bruyante et destructrice.

Armes : PMIF-10 en saisie double avec l’atout Vampire | Rapier

: PMIF-10 en saisie double avec l’atout Vampire | Rapier



Aptitudes : Chaos avec les améliorations Euphorie et Retrait | Transposition avec l’amélioration Distance

: Chaos avec les améliorations Euphorie et Retrait | Transposition avec l’amélioration Distance



Breloques de personnages : Force irrésistible | Cogneur assoiffé de sang | Puissance plasmatique | Monté sur ressorts

« C’est ma combinaison préférée pour un style de jeu plus agressif », explique Syllo. « Elle permet de tuer vos ennemis en leur fonçant simplement dessus, tout en rechargeant votre santé. Grâce à l’amélioration du module Chaos, vous aurez plus de puissance et pourrez effectuer plus de dégâts. Ajoutez à cela deux pistolets mitrailleurs et un fusil, pour faire bonne mesure. Même si la mesure sera de courte durée, car grâce aux améliorations Puissance plasmatique et Retrait de l’aptitude Chaos, vous serez plus souvent en mode Chaos. »

Le chimiste

Le réalisateur de jeu Dinga Bakaba a souhaité prendre part à la discussion avec un équipement sur le thème du gaz toxique. « En temps normal, le gaz est un facteur de risque dans Deathloop, mais cet équipement vous permet de l’utiliser pour tuer une tonne d’ennemis, tout en rechargeant votre santé. Si le gaz est proche d’une surface métallique, vous pouvez également tirer dessus pour créer une explosion. Bien évidemment, cela vaut aussi pour les tirs ennemis. Alors, surveillez bien où et quand vous l’utilisez pour recharger votre santé.

Armes : Canon avec l’atout Brouillard toxique | Fossoyeur Vopat

: Canon avec l’atout Brouillard toxique | Fossoyeur Vopat



Aptitudes : Au choix. Toutefois, une aptitude de mobilité telle que Transposition est toujours pratique lorsque l’on joue avec des explosifs.

: Au choix. Toutefois, une aptitude de mobilité telle que Transposition est toujours pratique lorsque l’on joue avec des explosifs.



Breloque de personnages : Poumons d’acier

Le fou de la technologie

Bakaba a un autre équipement de prédilection, bien moins toxique cette fois-ci. « Grâce à cet équipement, vous pourrez pirater rapidement tout ce que vous voudrez, tout en gardant vos distances. Vous pourrez également faire détoner tout ce que vous voudrez en restant éloigné : des mines, des tourelles mobiles, des points de distraction et même les radios des éclaireurs. Reliez vos ennemis pour maximiser les dégâts créés par vos pièges et restez invisible pour profiter du spectacle. Ajoutez à ça un silencieux pour des tirs à la tête rapides et discrets lorsque vous en ressentez le besoin et le pistolet à clous silencieux PT-6 « Spiker », dont les clous explosent en quelques secondes si vous voulez faire sauter quelques trucs, mais qu’il n’y a rien à pirater autour de vous. »

Armes : Tribunal avec l’atout Silencieux | PT-6 « Spiker » avec l’atout Attends voir

: Tribunal avec l’atout Silencieux | PT-6 « Spiker » avec l’atout Attends voir



Aptitudes : Éther avec les améliorations Fantôme et Exception | Nexus avec l’amélioration Influence ou Prolongation

: Éther avec les améliorations Fantôme et Exception | Nexus avec l’amélioration Influence ou Prolongation



Breloques de personnages : Maître pirate | Signal étendu | Surcharge à distance

Le tueur de pigeons

« Vous avez toujours voulu essayer le tir au pigeon, mais avec des Éternalistes à la place des pigeons en argile ? », demande le programmeur d’outils Nicolas Buisson. « Ne cherchez plus ! Avec cet équipement, vous pourrez rejoindre une zone bondée, lier vos ennemis et les faire décoller avant de les dégommer en plein vol. Abattez-les tous d’un seul coup. Comme cet équipement nécessite une grande quantité d’énergie de module, les breloques Vampire et Chargé à bloc vous aideront à garder vos batteries pleines. »