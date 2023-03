Decapolice nous présente son univers et son gameplay mêlant enquête et action dans deux nouvelles bandes-annonces

Lors du dernier Nintendo Direct, Level-5 a fait revenir plusieurs de ses licences sur le devant de la scène et en a profité pour en dévoiler une nouvelle. Decapolice prendra ainsi la forme d'un jeu de rôle en monde ouvert nous faisant incarner le jeune détective Harvard Marks, entre la réalité et l'univers virtuel de DECASIM, pour une aventure promettant de plaire aux fans de Professeur Layton et Ace Attorney, le tout avec des combats au tour par tour. Nous avions rendez-vous ce jeudi lors du Level-5 Vision 2023 pour découvrir plus en détail ce titre.

Pour commencer, c'est une version allongée de la première bande-annonce qui a été diffusée, mettant en avant les principaux atouts du jeu, qui a été suivie par une deuxième vidéo présentant plus en détail le gameplay. Nous serons donc plongés dans DECASIM pour y résoudre des crimes, notamment sous l'apparence d'animaux anthropomorphiques basés sur des jouets à la suite d'un incident provoqué par un hackeur. Les enquêtes passeront par une phase d'investigation avec de la récolte de preuves réunies sur une table avant de les associer sur un tableau pour découvrir la vérité. L'exemple montré concerne un vol de bijouterie datant d'il y a 12 ans, entièrement reproduit dans l'espace virtuel. Et afin de voir si nos déductions sont correctes, nous pourrons enclencher la Thinking Vision avant d'aller confronter les suspects. Mais tous ne seront pas coopératifs et il faudra parfois se battre en utilisant notre DECA-Bangle contre eux, leur malice pouvant prendre la forme de Crime Beasts.

Nous serons également épaulés par d'autres apprentis détectives du Broadstone Police Center, à savoir Carl Oxford, Zhang Tsinghua, Manimani Manoa et Mikey Prince, le tout sous la supervision de Misae Cambridge (oui, les noms d'écoles seront nombreux) avec comme objectif final d'arrêter le serial killer connu sous le nom de Clown.

Decapolice est attendu en 2023 sur PS5, PS4 et Switch, avec la promesse d'un univers cross-média qui devrait donc se décliner en anime. Dans un genre un peu différent, mais nous faisant aussi incarner un officier devant mener l'enquête, l'excellent Astral Chain de PlatinumGames est toujours en vente sur Amazon.