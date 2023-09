Deep Earth Collection : trois nouveaux coloris de manettes et façades PS5 dévoilées

Le PlayStation State of Play de ce soir était riche en bandes-annonces, en vidéos de gameplay et en informations sur tout un tas de jeux, mais Sony a profité de l'évènement pour dévoiler de nouveaux coloris de manettes DualSense et de façades pour sa PS5. Une Deep Earth Collection présentée en vidéo :

Les joueurs sur PlayStation 5 vont ainsi pouvoir craquer pour des manettes et façades Volcanic Red, Cobalt Blue et Sterling Silver, soit rouge, bleu et argent brillant mais avec de jolis noms. Isabelle Tomatis, vice-présidente marque, matériel et périphériques chez Sony Interactive Entertainment, ainsi que plusieurs designers nous expliquent la création de ces coloris :

Nous espérons que vous avez apprécié les annonces fantastiques du State of Play d’aujourd’hui, en particulier le premier aperçu de la nouvelle Deep Earth Collection qui rejoint la famille des accessoires pour PS5. Cette collection présente trois nouveaux coloris pour la manette sans fil DualSense et les façades pour console PS5, le tout dans une finition métallique raffinée : le Volcanic Red enflammé, le Cobalt Blue captivant et le Sterling Silver élégant. Pour vous parler davantage du design et de la fabrication de cette nouvelle collection sensationnelle, nous accueillons Satoshi Aoyagi et Leo Cardoso de notre équipe design : « Lors de la création de cette nouvelle collection de couleurs pour les manettes DualSense et les façades de console PS5, nous nous sommes inspirés des superbes et puissantes teintes que l’on trouve dans les profondeurs de la planète Terre. Nous avons sublimé ces couleurs en y ajoutant une finition métallique pour une touche sophistiquée. » – Satoshi Aoyagi « Volcanic Red brûle d’un rouge riche et flamboyant. Cobalt Blue, quant à lui, présente des nuances de bleu profond avec des touches intrigantes de violet. Et pour finir, Sterling Silver possède une esthétique classique avec une subtile note de bleu. » – Leo Cardoso Nous avons hâte de proposer ces nouvelles couleurs aux fans dans les mois à venir. Les précommandes pour la Deep Earth Collection commenceront le 4 octobre. Les accessoires Volcanic Red et Cobalt Blue sortiront le 3 novembre, suivis de près par les accessoires Sterling Silver qui feront leur apparition le 26 janvier. Les manettes DualSense Deep Earth seront disponibles pour un prix de vente conseillé (PVC) de €/64,99 £, tandis que les façades pour console PS5 Deep Earth seront disponibles pour un prix de vente conseillé €/49,99 £. La date exacte de sortie et la disponibilité des accessoires peuvent varier en fonction des régions. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle collection et restez connectés sur PlayStation.com pour plus d’informations.

La Deep Earth Collection sera disponible en précommande à partir du 4 octobre prochain, 10h00, via le site Direct PlayStation et chez les revendeurs habituels. Il faudra cependant attendre un peu avant de mettre les mains sur ces produits, les manettes et les façades Volcanic Red et Cobalt Blue seront lancées le 3 novembre prochain, et le coloris Sterling Silver ne sortira pas avant le 26 janvier 2024. Vous pouvez également retrouver la manette DualSense Grey camouflage à 65,90 € sur Amazon.