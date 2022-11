Deliver Us Mars : un dernier carnet des développeurs sur la famille Johanson

Suite du sympathique Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars nous fera voyager sur la planète rouge en début d'année prochaine. En attendant, Frontier Foundry et KeokeN Interactive partagent des vidéos, que ce soit des bandes-annonces ou des carnets des développeurs. Et justement, voici le dernier journal des concepteurs du jeu :

Ce troisième et ultime carnet des développeurs s'attarde sur l'équipage de la navette Zephyr, et plus particulièrement sur Claire Johanson, la grande soeur et supérieure de Kathy, l'héroïne de Deliver Us Mars. Une relation compliquée qu'expliquent les développeurs :

Des années plus tôt et pour un voyage vers la planète Mars avec l’organisation Outward, Isaac, le père de Kathy et Claire, abandonné ses deux filles et a laissé derrière lui une planète Terre mourante. Aujourd’hui, Kathy et Claire suivent ses pas sur Mars, malgré la charge émotionnelle que provoque cette mission. Alors qu’Isaac manque à Kathy, qui cherche à trouver une issue paisible à leur relation en espérant le retrouver vivant sur la planète rouge, Claire éprouve un profond ressentiment envers son père pour avoir abandonné sa famille et a tout sauf une réconciliation en tête.

Malgré cela, les deux sœurs ont le même objectif : rapporter chez elles les ARKs, ces vaisseaux énormes capables d’inverser le déclin environnemental causé par le réchauffement climatique terrien. Leur relation n’est qu’un point d’intrigue parmi d’autres au sein de la narration riche et complexe proposée par Deliver Us Mars, qui construit sa trame sur les fondations établies par KeokeN Interactive dans Deliver Us The Moon, le premier jeu de la série.