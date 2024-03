Delta Force: Hawk Ops s'inspire des plus grands avec du gameplay du mode Havoc Warfare

Level Infinite et TiMi Studio ont décidé de ressusciter la franchise Delta Force, née à la fin des années 90. La licence de jeu de tir sera de retour sur les plateformes modernes avec Delta Force: Hawk Ops, le FPS s'offre une nouvelle bande-annonce et, cette fois, l'accent est mis sur le gameplay.

Oui, la précédente vidéo en images de synthèse avait déçu les joueurs, avides d'en voir davantage sur ce Delta Force: Hawk Ops. C'est désormais chose faite avec une bande-annonce dédiée au mode Havoc Warfare, un mode PvP qui verra s'affronter de nombreux joueurs sur une large carte, avec des environnements destructibles et plusieurs véhicules comme des chars d'assaut et des hélicoptères. L'influence des Call of Duty et Battlefield est évidemment très palpable.

Delta Force: Hawk Ops est toujours attendu « prochainement », sans date de sortie précise, sur PC, PlayStation, Xbox et mobiles, en free-to-play. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.