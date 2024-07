Delta Force: Hawk Ops, l'alpha datée en vidéo, c'est pour bientôt

L'éditeur Level Infinite et la Team Jade de TiMi Studio préparent en ce moment Delta Force: Hawk Ops, un jeu de tir à la première personne qui inclura des modes multijoueurs, mais également une campagne solo adaptée du film La Chute du Faucon Noir (Ridley Scott, 2001). Un remaster officiel de Delta Force: Black Hawk Down donc, officialisé lors du Summer Game Fest 2024.

À cette occasion, les développeurs avaient annoncé une alpha, attendue dans le courant du mois de juillet. Les studios sont au rendez-vous pour annoncer que Delta Force: Hawk Ops sera jouable via une alpha test à partir du 18 juillet prochain, mais uniquement sur PC. Les inscriptions sont déjà lancées sur le site officiel du jeu, il faudra encore attendre pour s'enregistrer via Steam Playtest. Le titre s'est déjà laissé approcher lors de la TwitchCon Europe 2024 avec une démo jouable, il fallait se rendre à Rotterdam pour participer à l'évènement et obtenir des goodies. Au moins, davantage de joueurs pourront découvrir le FPS grâce à cette phase de test.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie précise pour Delta Force: Hawk Ops, le jeu de tir tactique free-to-play est attendu sur ordinateurs, consoles et mobiles. En attendant, vous pouvez retrouver La Chute du Faucon Noir en Blu-ray à partir de 4,90 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.