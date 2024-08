Delta Force: Hawk Ops change de nom, mais il arrive bientôt

L'éditeur Level Infinite et la Team Jade de TiMi Studio vont faire revivre la franchise Delta Force avec un nouvel opus, jusqu'ici présenté sous le nom Delta Force: Hawk Ops et qui proposera une campagne solo, remake de Delta Force: Black Hawk Down, sans oublier des modes multijoueurs.

Le jeu de tir a refait une apparition lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, les studios ont annoncé que Delta Force: Hawk Ops s'appellera finalement Delta Force. Un nom bien plus sobre, mais le contenu ne change pas, avec du solo, de la coopération et du multijoueur, dont des parties en 32 vs 32 dans Havoc Warfare.

Mieux encore, les développeurs annoncent que Delta Force sera jouable lors du Steam Néo Fest du 14 au 21 octobre prochain, puis le jeu sera lancé dans le courant du quatrième trimestre 2024 sur Steam et l'Epic Games Store, en Early Access. Pour rappel, la version finale est attendue sur PC, PlayStation, Xbox, iOS et Android. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.