Delta Force: Hawk Ops, un possible concurrent à Battlefield free-to-play dévoilé

Née en 1998, la franchise Delta Force nous plongeait sur des conflits militaires avec un gameplay de jeu de tir tactique à la première personne, mais depuis 2005, aucun nouvel opus n'a vu le jour. Et voilà que Level Infinite et TiMi Studio dévoilent cette semaine Delta Force: Hawk Ops, un reboot de la licence.

Delta Force: Hawk Ops sera un FPS free-to-play, avec un gameplay toujours assez tactique, qui s'inspirera du film La Chute du Faucon noir de Ridley Scott, comme Delta Force: Black Hawk Down avant lui. Nous avons déjà droit à un premier teaser de gameplay, le titre proposera des batailles en ligne de grande envergure, de quoi faire trembler EA Games et sa licence Battlefield si la qualité est au rendez-vous. En plus de cela, le producteur Shadow Guo s'est entretenu avec IGN pour parler de Delta Force: Hawk Ops, expliquant que le titre sera un vrai reboot de la franchise tout en conservant les codes qui ont fait son succès, avec des combats PvP sur de larges cartes et une coordination primordiale entre les équipiers pour remporter la bataille.

Les joueurs auront des missions à effectuer, avec un vrai scénario à suivre, TiMi Studio a même fait appel à de vrais acteurs pour créer des personnages, fait appel à des anciens membres des Forces Spéciales pour davantage de réalisme et a utilisé la photogrammétrie pour créer les cartes en 3D. Les affrontements se feront donc sur terre, en mer et dans les airs, avec des véhicules d'assaut, des blindés, des hélicoptères, des bateaux, des jeeps, des pickups, des avions de chasse et des drones. Les développeurs comptent évidemment repousser la limite des 32 joueurs par partie, même si aucun chiffre n'est donné pour le moment.

Delta Force: Hawk Ops s'annonce déjà ambitieux, et nous en apprendrons encore davantage la semaine prochaine. Les studios présenteront en détails le FPS free-to-play à l'occasion de la gamescom Opening Night Live 2023 ce mardi 22 août, à partir de 20h00. Le titre est déjà attendu sur PC, PlayStation, Xbox, iOS et Android.