Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : l'arc Asakusa du mode Aventure se montre en vidéo

Depuis la semaine dernière, nous sommes enfin fixés au sujet de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, qui s'est trouvé une date de sortie occidentale, a bouclé pour de bon son maigre roster de personnages jouables en Versus et nous a montré un aperçu de son mode Aventure. Eh bien, ce dernier nous intéresse à nouveau puisqu'une bande-annonce centrée sur l'arc Asakusa a été diffusée ce lundi, malheureusement avec les doublages en anglais et qui montre tous les évènements importants'y déroulant durant ces trois minutes.

Troisième arc de l'œuvre, il emmène Tanjirō dans cette fameuse ville d'Asakusa fortement peuplée et bien moderne par rapport à la campagne japonaise, alors qu'il voyage encore seul avec sa sœur Nezuko. Le montage met en avant la capacité de notre héros à sentir les ennemis, pouvant suivre leur piste, jusqu'à la fameuse rencontre avec Muzan Kibutsuji. Et s'ils ne sont pas jouables, les démons seront bien là pour nous affronter à l'instar de Susamaru et Yahaba.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est attendu le 14 octobre au Japon et le 15 en Europe et Amérique du Nord sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les mangas sont en vente à la Fnac au prix de 6,99 € le tome.