Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, une version Switch confirmée et déjà datée au Japon

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible depuis octobre dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et il s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Ses chiffres de vente vont gonfler encore un peu ces prochains mois, notamment grâce à une version Switch confirmée dans le dernier Weekly Jump.

La date de sortie de ce portage est d'ores et déjà calée au 9 juin 2022 au Japon, au prix de 7 480 ¥. Les fans pourront eux mettre 11 800 ¥ sur la table pour acquérir une édition limitée renfermant des costumes de patient du Butterfly Mansion, des tenues Kimetsu Academy et 16 000 Points Kimetsu pour bien démarrer l'aventure. Pour les visuels, il faudra repasser, tout comme pour l'officialisation d'une sortie en Europe, sur laquelle nous n'avons presque aucun doute.

D'ici là, la version PS5 de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est elle disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

