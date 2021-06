E3 2021 : Demon Throttle, un jeu rétro annoncé exclusivement en version physique sur Switch

Les versions physiques de jeux vidéo sont encore plus à la mode que jamais, plusieurs distributeurs se creusent la tête pour proposer de belles boîtes en édition limitée, même si certains joueurs apprécient les versions numériques sur les boutiques en ligne. Mais pour Demon Throttle, le cas nous ramène 40 ans dans le passé.

Devolver Digital a en effet annoncé un partenariat avec Special Reserve Games afin de proposer Demon Throttle en version physique, et ce sera la seule manière de mettre la main sur le jeu, il ne sera pas ajouté à l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu est un véritable retour dans le temps, il reprend les codes des jeux de tir en 16 bits et nous emmènera aux côtés d'un flingueur et d'une vampire. Le duo s'allie pour traquer un démon qui a volé les calices de la vampire et couché avec l'ex-femme du flingueur, et quatre boss se dresseront sur leur chemin.

Véritable hommage aux années 80 s'adressant directement aux nostalgiques, Demon Throttle est disponible en précommande dans deux éditions physiques. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour craquer, et il faudra ensuite attendre jusque l'année prochaine pour mettre les mains sur le jeu.