Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'incontournable bande-annonce de lancement prend de l'avance, frissons garantis

Il reste encore une douzaine de jours avant l'arrivée de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, et autant dire que l'impatience est à son comble, surtout que Bungie fait tout pour augmenter la hype dans cette dernière ligne droite. En effet, après un ViDoc bien complet plus tôt cette semaine, ainsi que la diffusion du planning de la Saison de la Traque, c'est déjà la bande-annonce de lancement qui se montre, plus ténébreuse que jamais.

C'est sur une énième reprise du mythique tube Paint it Black des Rolling Stones arrangée par Sebastian Böhm, dont la version complète est à écouter ci-dessous, que toute la tension liée à la présence des Ténèbres est cristalisée. Si l'Avant-Garde de la Tour représentait la Lumière du Voyageur, l'Exo Inconnue, Eris Morn et le Vagabond feront donc visiblement office de représentants des Ténèbres dans notre camp et du pouvoir de la Stase, qu'ils manient dans un nouveau passage cinématique. Il faudra bien ça pour contrer les Déchus menés par Vigris, maniant également cette glace cosmique, ainsi que les Vex et leur nouvelle unité de harpie avec des jambes. Et si Europe et ses sublimes environnements se dévoilent toujours plus, la fin de la vidéo met à l'honneur le Cosmodrome, qui fera son retour.

La sortie de Destiny 2: Beyond Light, c'est le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, jouable également sur PS5 et Xbox Series X | S dès leur arrivée sur le marché. L'extension est vendue 39,99 € chez Gamesplanet.

