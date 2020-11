Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, le Raid Crypte de la pierre ouvre ses portes ce soir, la course au World First lancée en vidéo

L'extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est disponible depuis une dizaine de jours désormais, permettant à une partie de la communauté d'en faire le tour. Cette année, Bungie a laissé du temps aux joueurs pour se préparer avant de défier le Raid Crypte de la pierre qui va ouvrir ses portes ce samedi 21 novembre à 19h00 pile. Et pour l'occasion, une bande-annonce a été diffusée dans la semaine, mettant surtout en scène des streameurs, laissant donc planer le mystère sur ce qui nous attend vraiment dans ce lieu teasé de longue date.

Que vous fassiez partie d'une escouade de 6 Gardiens ou que soyez simple spectateur, les prochaines heures promettent d'être intéressantes avec la course au World First, titre décerné au premier groupe qui parviendra au bout de ce défi, sans tricher. Vous pourrez suivre l'évènement notamment sur Twitch (en partenariat avec Red Bull pour la France dès 18h00). Pour l'occasion, le mode Tournoi sera à nouveau activé, bloquant la Puissance des participants à 20 niveaux en dessous de chaque affrontement au cours des 24 premières heures, en plus de désactiver le bonus octroyé par l'Artéfact saisonnier pour plus de fair-play. Toutes les règles sont rappelées ici si besoin.

Si vous décidez de tenter votre chance, il vous faudra donc 1230 de Puissance (conseillé) pour espérer réussir sans trop souffrir, avoir plus ne servant à rien. Si vous suivez ce genre d'évènement à chaque fois, la petite subtilité cette fois sera que les noms des vainqueurs ne seront pas forcément donnés de suite, Bungie souhaitant prendre assez de recul pour analyser les runs, et ainsi bien s'assurer qu'aucun recours à une forme de triche ne vienne entacher le résultat. Le communiqué devrait au plus tard être diffusé le lundi 23 novembre si tout va bien. Dans tous les cas, c'est le retour en orbite une fois le Raid achevé qui marquera la fin de la compétition.

Et pour ne pas changer, quelques récompenses seront donc disponibles, avec pour commencer un Emblème uniquement disponible pour une complétion dans les 24 premières heures (à gauche) et un autre permanent (à droite). Une veste de Raid pourra être achetée via les Récompenses Bungie si vous achevez la Crypte de la pierre avant le 1er décembre à 18h00, le code étant ensuite valable jusqu'au 1er janvier à 8h59. Des armes et armures uniquement disponibles via cette activité pourront de leur côté être lootés. Enfin, l'habituelle ceinture de Raid (oui, c'est un titre, mais nous sommes têtus !) sera remise à l'équipe sortant vainqueur au cours d'une cérémonie.

Espérons que cette fois, ce nouveau Raid ne soit pas bouclé en une poignée d'heures seulement et que le spectacle dure un peu comme à l'époque de la sortie de Dernier Vœu ! Dans tous les cas, bon courage à tous les participants !

