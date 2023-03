Destiny 2 : Éclipse, le Raid Origine des Cauchemars ouvre ses portes ce vendredi soir avec la course au World First

Cela fait déjà une dizaine de jours que l'extension Éclipse de Destiny 2 a été lancée, sur laquelle nous reviendrons prochainement en détail et dont la campagne n'a pas spécialement enchanté la communauté selon les retours que nous avons pu voir. Quoi qu'il en soit, tout le contenu n'est pas encore disponible, à commencer par le nouveau Raid intitulé Origine des Cauchemars, au nom plus qu'évocateur. C'est ce vendredi 10 mars qu'il va ouvrir ses portes aux Gardiens à partir de 18h00, heure française et Bungie a donc partagé une vidéo pour la course à la Première mondiale, ou World First si vous préférez. Bon, rien de bien intéressant si ce n'est voir des streameurs réagir à ce qu'ils ont pu rencontrer lors des Raids de l'an dernier, Serment du disciple et La Chute du roi, à l'exception des premières secondes montrant l'arrivée en vaisseau dans l'activité.

En effet, Origine des Cauchemars, ou Root of Nightmares (RON), prendra place une fois encore dans une Pyramide, mais à priori pas n'importe laquelle puisque l'ouverture si singulière qui nous permettra d'y entrer a été effectuée par le Voyageur dans la cinématique d'introduction d'Éclipse, à revoir ci-dessous. Sachant que son rayon terraformeur a touché un autre vaisseau juste avant celui du Témoin, le doute est permis, même si tout pointe vers le sien. Après tout, en comparant les deux plans, l'aspect même des Pyramides est changeant, sans doute l'une des nombreuses approximations graphiques du jeu, en plus du fait que les racines de la cinématique ont disparu de la surface. Quant à savoir ce que nous y affronterons, la réponse est des plus évidentes si vous avez joué à l'extension et été un minimum attentif, même si des surprises sont toujours possibles. Ce qui est sûr, c'est que nous combattrons une « ancienne menace » venant « d'une dimension et d'une époque inconnues ».

SPOILERS SUR LA CAMPAGNE CI-DESSOUS

En effet, à la fin de la première complétion de l'Assaut Courant de l'Hypernet, c'est le fameux Nezarec que nous avons pu entendre, avec un léger teasing auparavant dont le nom de certains Tourmenteurs baptisés « Empreinte de Nezarec », se présentant comme étant douleur et terreur. Sa Pyramide sur la Lune a été la source des Cauchemars de l'extension Bastion des Ombres et plus récemment de ceux sur le Léviathan dans la Saison des Tourments, il est donc littéralement l'origine de ces derniers. Il tourmente désormais les habitants de Néomuna dans l'Archinuage, se repaissant de la peur des gens, et peut être entendu lors de nos escapades dans la ville et dans certaines activités en étant équipé du glaive Murmure de Nezarec ou du casque exotique Péché de Nezarec par exemple. Autant dire qu'il est loin d'apparaître comme étant amical. De plus, toujours dans la cinématique d'introduction, une silhouette gigantesque ressemblant à un Tourmenteur peut être observée, qui pourrait donc être ce à quoi ressemble Nezarec si ses « empreintes » sont basées sur lui. Il semble également avoir un lien avec les Psions.

FIN DES SPOILERS

Au sujet des conditions d'accès au Raid Origine des Cauchemars, il suffit de posséder l'extension Éclipse. Le mode Tournoi sera lui activé durant 48 heures (jusqu'à dimanche à 18h00 donc) avec toutes les rencontres limitant notre Puissance à -20 en dessous de celle des ennemis, avec un maximum fixé à 1780. L'artéfact permettra de combler notre écart pour atteindre cette Puissance, mais ne donnera aucun avantage au-dessus de 1780. La première escouade de six joueurs qui ouvrira le coffre final et reviendra en orbite sera sacrée championne et recevra la ceinture de Raid associée.

En toute logique, le reste de la communauté aura ensuite droit à une petite cinématique en se connectant au jeu comme le fait à chaque fois Bungie et, espérons-le, l'ajout de contenu supplémentaire à Néomuna. L'an dernier, nous avions eu droit à la mission rejouable Préservation. Plusieurs Fragments pour le Filobscur (et donc la quête exotique associée) étaient à la base bloqués derrière ce World First, mais le studio a modifié le tout la semaine dernière, donc nous pourrions ne rien avoir de plus.

Par ailleurs, tous les joueurs qui termineront le Raid en mode Tournoi et récupéreront le Triomphe associé durant les 48h recevront un Emblème exclusif. Si vous en venez à bout avant le 21 mars, vous pourrez ensuite acheter la veste et le pin's dans la boutique en ligne de Bungie, illustrés ci-dessous. Si vous regardez les équipes se démener via Twitch Rivals pendant au moins deux heures, les drops octroieront aussi un Emblème Dim Italics (à gauche), tandis que n'importe quel stream du jeu permettra de recevoir l'Emblème Particle Acceleration (à droite), là encore après deux heures de visionnage.

Enfin, plusieurs armes, armures et mods seront désactivées lors du Raid, leurs Particularités et fonctionnalités étant nullifiées, tandis que les équiper impactera négativement la Puissance. Les contrats et progrès d'armes craftées seront eux désactivés face aux ennemis du Raid sauf pour les boss, afin de soulager les serveurs.

Armes Grande ouverture (mitrailleuse exotique).

Lion de guerre (lance-grenades exotique).

Morsure hivernale (glaive exotique).

Jötunn (fusil à fusion exotique).

Hiérarchie des besoins (arc de combat exotique). Armures et mods Remparts de Citan (gantelets exotiques de Titan).

Poignée nécrotique (gantelets exotiques d'Arcaniste).

Fragment Filobscur Fil d'ascension (désactivé dans tout le jeu).

Mod d'armure Finition énergétique.

Vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir concernant Origine des Cauchemars. Destiny 2 : Éclipse est actuellement vendu 44,99 € sur Gamesplanet.