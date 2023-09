Destiny 2 : Éclipse, le Raid La Chute de Cropta revient hanter la Lune ce vendredi, avec un Exotique incontournable

La Saison de la Sorcière vient d'être lancée dans Destiny 2 et après le donjon Fantômes des Profondeurs la saison précédente qui a mis en scène ce qui est arrivé au corps d'Oryx, c'est son fils qui va faire son retour ce vendredi 1er septembre. En effet, après avoir ajouté gratuitement le Caveau de verre en 2021 et La Chute du roi en 2022, ce n'est hélas pas Fureur mécanique qui a été choisi par Bungie (recréer les Diables symbiotiques dans le nouveau moteur juste pour un Raid n'a pas dû jouer en sa faveur), mais bien le plus modeste Raid qu'est La Chute de Cropta, ou Crota's End en anglais. Le Gouffre des enfers va de nouveau accueillir les Gardiens, voyons tout ce qui a été prévu.

C'est donc ce soir à partir de 19h00 que la première mondiale (World First) va avoir lieu, avec le mode Tournoi activé durant 48 heures. L'escouade qui parviendra avant les autres à terminer le Raid puis les défis avec le Triomphe Jeu d'escrime supérieur aura ainsi sa victoire immortalisée avec une traditionnelle ceinture. En termes de Puissance, le maximum nécessaire sera de 1790, ce n'est donc pas là un souci pour les joueurs visant cet exploit puisque la limite de 1810 est la même depuis la sortie d'Éclipse. Dans le Raid, les contrats et la progression d'expérience des armes craftées face aux ennemis n'étant pas des boss seront désactivés afin de ne pas encombrer les serveurs inutilement.

En termes de nouveauté pour cette édition, Bungie annoncera directement le nom de la première équipe ayant terminé le Raid et les défis, avant de vérifier qu'aucune triche n'a été commise et auquel cas disqualifier les fautifs, de manière à ne pas faire attendre les joueurs. Mieux encore, tous les joueurs qui auront terminé La Chute de Cropta et reçu la quête Bottomless Pit dans les 48 heures verront cette dernière être complétée automatiquement et les récompenses placées dans leur inventaire.

Cela signifie que le fusil automatique Gouffre nécrotique (Necrochasm) sera offert en récompense pour cet exploit, une bonne manière d'attirer encore plus de participants. En plus du Gouffre nécrotique, les armes Carapace du Gouffre et Apparition alliée (en Pièce Maîtresse) seront incluses, indiquant que les étapes de l'époque de Destiny premier du nom devraient à nouveau être au rendez-vous. En complétant les rencontres du Raid et les Triomphes, de l'Essence de l'Âme suprême pourra être obtenue, nécessaire à la quête et au Catalyseur. De cette manière, tout le monde sera capable de la poursuivre même en ne réussissant pas le mode Tournoi et les défis. En revanche, les objectifs du Catalyseur ne pourront pas être réalisés de suite et resteront bloqués à « 20/35 Essences de l'Âme suprême » même si plus ont été collectées. Ce n'est qu'une fois les 48 heures de l'évènement passées que tout sera comptabilisé. Et pour le commun des (im)mortels, il faudra réaliser la quête dans son entièreté.

Et côté armures, ce sont celles du Chevalier-dieu (Chasseur), de la Sirène de la Mort (Arcaniste) et du Briseur de volonté (Titan), qui feront leur retour !

Plusieurs autres « récompenses » disponibles à l'achat sur le Bungie Store en ayant complété le Raid sous certaines conditions seront également de la partie :

Bague du Raid La Chute de Cropta (139 €) - Compléter le Raid avant le 12 septembre à 18h59. Pin's collector du Raid La Chute de Cropta (23 €) - Compléter le Raid avant le 28 novembre à 18h59.

- Compléter le Raid avant le 28 novembre à 18h59. Poster en métal Displate (99 €) - Compléter le Raid avant le 28 novembre à 18h59.

- Compléter le Raid avant le 28 novembre à 18h59. Pin's du Titre Swordbearer (28 €) - Obtenir le Titre Swordbearer avant le 26 février 2024 à 18h59.

En plus de ça, en regardant la course au World First sur Twitch Rivals ou un streameur de cette liste pendant deux heures, vous obtiendrez l'Emblème ci-dessous :

Toutes les extensions de Destiny 2 sont sinon disponibles à la vente chez Gamesplanet avec des réductions.