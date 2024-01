Destiny 2 : un changement important à la tête du jeu, les joueurs doivent-ils craindre le pire ?

Alors que Destiny 2 est entré dans une longue phase d'attente pour bien des joueurs suite au reporte de l'extension La Forme Finale, malgré les activités faites pour occuper un minimum la communauté ces prochains mois, à commencer par Les Vœux de Riven et Moments de Triomphe 2023, c'est une nouvelle fort surprenante qui est tombée cette nuit et qui n'est pas forcément rassurante de prime abord. En effet, l'actuel directeur du jeu Joe Blackburn a annoncé qu'il va quitter le studio. Il avait rejoint Bungie en 2015 et faisait alors partie de l'équipe dédiée aux Raids (dont Dernier Vœu), avant d'être le meneur créatif sur l'acclamée Saison de l'Opulence. En 2019, il avait toutefois déjà été voir ailleurs, chez Riot Games, avant de revenir en 2020 en tant que directeur de Destiny 2, poste qu'il occupe donc depuis Au-delà de la Lumière.

C'est à travers une longue série de tweets qu'il a donc annoncé et expliqué son départ, tout en dévoilant l'identité de son remplaçant, bien connu des fans de longue date du studio. Avec la fin de la Saga de la Lumière et des Ténèbres et les licenciements en fin d'année dernière, c'est à un moment charnière de l'histoire du jeu et du studio qu'il a choisi de prendre ses distances, mais il ne faut pas forcément y voir un mauvais présage pour autant.

Je suis et resterai à jamais un fan de longue date de Bungie et je crois en ce dont les équipes dans ses murs sont capables.

À l'approche de cette étape importante, j'ai pu jouer des centaines d'heures à La Forme Finale , et ce que les talents de classe mondiale de Bungie ont créé est rapidement devenu l'une des choses sur lesquelles je suis le plus fier d'avoir travaillé tout au long de ma carrière .

Ce sont plusieurs jours consécutifs de tests de jeu internes qui non seulement génèrent des commentaires finaux incroyablement précieux sur tout ce qui arrivera cet été, mais qui lancent également spirituellement une transition vers la correction de bugs et le travail de peaufinage.

C'est donc un vétéran de chez Bungie qui va prendre le relais dans les prochains mois, Tyson Green, que les joueurs de Halo de l'époque connaissent donc bien, surtout les amateurs de PvP. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Épreuve, qui est un sujet épineux parmi la communauté ? Seul le temps nous le dira.

Et fait suffisamment rare pour que nous en parlions également, Luke Smith a également pris la parole sur Twitter / X pour commenter l'annonce, alors même qu'il avait supprimé toutes ces discussions passées de la plateforme. Il est pour rappel et aux dernières nouvelles le directeur créatif exécutif de l'univers Destiny dans son ensemble aux côtés du vice-président de la licence Mark Noseworthy (si rien n'a changé), Dan McAuliffe étant lui manager général de Destiny 2.

Deux choses, mais en deux posts.

1) Joe

2) Tyson

Tout d'abord, je me souviens avoir interviewé Joe pour qu'il rejoigne l'équipe de Raid après Destiny 2014 et avoir simplement espéré après notre conversation que d'autres intervieweurs aimeraient autant que moi ce qu'il pourrait apporter à Bungie.

Ils l'ont fait.

Puis, lorsque Joe a rejoint Bungie alors que nous travaillions sur Au-delà de la Lumière, pour finalement prendre la direction de Destiny 2, lui et l'équipe ont véritablement tenu la promesse d'une extension avec La Reine Sorcière. À part lui-même et sa famille – et ses futurs collègues si chanceux – personne n'est aussi excité que moi par la prochaine étape de sa carrière. Il nous manquera sans aucun doute ici.

Deuxièmement, Tyson (béni soit-il lui et son manque de médias sociaux) Green est l'un des développeurs les plus expérimentés et l'un des meilleurs non seulement sur Destiny 2, mais aussi chez Bungie.

Je me souviens de nuits très tardives sur Destiny 2014, où nous avons testé le jeu avec Jason, M.E. (à priori M.E. Chung, NDLR) et Tyson alors que nous essayions tous de traduire les meilleurs sentiments de WoW, des MMO et des jeux que nous aimions dans un jeu de tir à la première personne.

Je me souviens que Tyson et moi avons travaillé en étroite collaboration pendant Le Roi des Corrompus, lui et ses équipes ont travaillé pour organiser le jeu en une série de quêtes géantes, et nos tentatives répétées pour détailler la fin du jeu et trouver un foyer pour Théorie du Complot-D (un fusil à pompe, NDLR).

Tyson est un développeur humble et réfléchi, et l'un des meilleurs concepteurs de jeux avec lesquels j'ai jamais travaillé. Vos Gardiens restent – via Tyson et l'équipe D2 – entre des mains incroyables.

Retour là où j'étais.

À bientôt.