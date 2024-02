Destiny 2 : Éclipse, Bungie introduit les hoverboards avec l'édition All-Stars des Jeux des Gardiens

Presque aussi rares que les 29 février, les véritables surprises dans Destiny 2 ont généralement de quoi bien hyper la communauté, surtout lorsqu'elles ne sont pas ébruitées en avance. C'est le cas de celle qui vient d'être dévoilée en parallèle de la diffusion de la bande-annonce des Jeux des Gardiens All-Stars, l'édition 2024 qui aurait initialement dû voir le jour à la suite du lancement de La Forme Finale, mais qui se retrouve désormais à devoir occuper les joueurs durant cette période creuse de la Saison du Vœu. Si les bases de l'évènement restent les mêmes que l'an dernier, il y aura tout de même une nouveauté de taille : l'ajout du tout premier hoverboard !

Non, vous ne rêvez pas, il semble que l'intégration de Néomuna dans le lore ait enfin quelque chose de vraiment positive, à savoir l'intégration d'un tout nouveau type de véhicule que Nimbus et Rohan utilisaient durant la dernière extension. Le Glisseur exotique Vecteur des vedettes ne sera en effet pas un Passereau qui aurait une apparence différente, bien qu'il partagera le même emplacement dans l'inventaire. Évidemment, Everversum va aussi en proposer un en parallèle inspiré d'une arme appréciée des joueurs, ce qui devrait bien aider les finances de Bungie s'ils sont tous aussi stylés. En les utilisant, nous pourrons effectuer des figures uniques. Pour le coup, le grind devrait prendre un tout autre sens !

Durant les trois prochaines semaines, les Arcanistes, Chasseurs et Titans vont donc comme chaque année lutter pour ramener la coupe à la maison. Bungie nous promet un système de points actualisé tenant compte de la moyenne de médaillons déposés dans la journée pour définir le score de chaque classe et des activités focus où les médaillons obtenus seront plus nombreux pour la classe gagnante. Trois médaillons en diamant, une nouvelle rareté, pourront être gagnés chaque semaine (deux dans des activités end-game respectivement PvE et PvP, le troisième en regardant deux heures de streaming sur Twitch) et un Mémento du Champion servira également récompense. L'arme inédite de cette édition sera le lance-grenades à armature à onde compressée Tintamarre, qui est un reskin d'une arme absolument adorée par la communauté (NON !), le Passage du gouffre (Edge Transit en anglais).

En parallèle, la Coupe des Jeux des Gardiens va faire son retour pour la troisième année de suite, un évènement caritatif en partenariat avec Direct Relief et l'International Rescue Committee via la Fondation Bungie où des équipes de six joueurs vont s'affronter dans les catégories suivantes :

La catégorie Technique suit le nombre total de médaillons déposés par chaque équipe pendant les Jeux des Gardiens All-Stars ;

La catégorie Charitable suit le montant total des fonds rassemblés par chaque équipe pendant l'évènement.

Les quatre meilleures de chaque catégorie seront récompensées de la manière suivante :

Les équipes en première place pour chaque catégorie - Une réplique grandeur nature du Glisseur « Vecteur des vedettes » gravée aux noms de chaque équipe (une réplique par équipe et par catégorie) ;

Les deux meilleures équipes de chaque catégorie - Une médaille des Jeux des Gardiens (prix public conseillé de 50 $) pour chaque membre d'équipe (maximum de 6 par équipe et par catégorie) ;

Les trois meilleures équipes de chaque catégorie - Des codes pour l'emblème « Cascade binaire » pour chaque membre d'équipe (maximum de 6 par équipe et par catégorie) ;

Les quatre meilleures équipes de chaque catégorie - Des codes de réduction d'une valeur de 50 $ sur le Bungie Store pour chaque membre d'équipe (maximum de 6 par équipe et par catégorie).

Durant l'évènement, les joueurs effectuant un don d'au moins 10 $ auront droit à un Emblème appelé Contribution collective.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante. Et pour ne pas changer, nous ferons le point en détail sur le fonctionnement de cette édition, ses défis, etc. lorsqu'il sera disponible entre le 5 et le 26 mars.

Les joueurs PlayStation vont pour rappel pouvoir obtenir l'extension La Reine Sorcière dans le cadre de leur abonnement au PS Plus.

